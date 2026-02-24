Un début d’année morose pour l’épargne réglementée (Cercle de l'Epargne)

(AOF) - L’épargne réglementée a souffert en janvier avec une décollecte pour le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) de 2,27 milliards d’euros. En règle générale, le mois de janvier est un bon mois pour le Livret A et le LDDS du fait des étrennes de fin d’année et des primes (13e mois) versées par les employeurs. Le mois de janvier 2026 ne s’inscrit pas dans cette logique. En revanche, il prolonge la tendance constatée depuis le mois de septembre 2025, juste interrompue par la collecte positive du mois de décembre dernier.

"La baisse du taux du Livret A conduit à une réallocation de l'épargne au profit de l'assurance vie. La communication du rendement des fonds euros, dans le courant du mois de janvier, a certainement incité de nombreux épargnants à opter pour ce placement. La moyenne des rendements des fonds euros devrait se situer autour de 2,7 % mais des assureurs proposent jusqu'à 3,5%", explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne.

Le Livret A a enregistré une décollecte de -1,87 MdEUR au mois de janvier.

"L'annonce de la baisse de son taux de 1,7 à 1,5% au milieu du mois de dernier a certainement incité les ménages à s'en détourner. Pour constater une décollecte du Livret A, en janvier, il fallait remonter à 2016 (-810 MEUR). En 2025, la collecte avait été faiblement positive de 350 MEUR. Elle avait alors été affectée par l'annonce du passage du taux de 3 à 2,4%", relève, en outre, Philippe Crevel.

Avec le résultat de 2026, le nombre de décollectes en janvier constatées depuis 2009 passe à trois (2015, -850 MEUR; 2016, -810 MEUR et donc 2026, -1,87 MdEUR). Ce résultat tranche nettement avec la collecte moyenne de ces dix dernières années, +3,5 MdEUR.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) enregistre également une décollecte en janvier, -400 MEUR. Il s'agit de la troisième depuis 2009 après celles de 2015 (-200 MEUR) et celle de 2016 (-320 MEUR). En janvier 2025, la collecte était positive de 460 MEUR. La moyenne de ces dix dernières années atteignait 620 MEUR.