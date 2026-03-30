Un débris de missile touche un camion-citerne des Raffineries pétrolières d'Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un bâtiment industriel et un camion-citerne des Raffineries pétrolières d'Israël ORL.TA dans la ville de Haïfa (nord) ont été touchés par les débris d'un missile intercepté, a déclaré lundi le service d'incendie et de secours israélien.

Il n'a pas été possible de déterminer si le missile avait été tiré par l'Iran ou par des militants du Hezbollah au Liban, soutenus par l'Iran. Aucune victime n'a été signalée.

Les pompiers ont indiqué qu'un camion-citerne garé dans l'enceinte de l'usine avait été directement touché, ce qui a provoqué une épaisse fumée sur le toit d'une structure voisine. Les pompiers s'efforcent actuellement d'empêcher l'incendie de se propager à d'autres zones, tout en recherchant des personnes prises au piège.

Le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, a déclaré que les installations de production n'avaient pas été endommagées et que l'approvisionnement en carburant ne serait pas affecté.