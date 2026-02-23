Un consortium dirigé par Affinius rachète Veris Residential pour 3,4 milliards de dollars en numéraire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et mise à jour du cours de l'action)

La société de placement immobilier multifamilial américaine Veris Residential VRE.N a annoncé lundi qu'elle avait accepté d'être rachetée par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour une valeur d'entreprise d'environ 3,4 milliards de dollars.

Dans le cadre de cet accord, les actionnaires de Veris recevront 19 dollars pour chaque action qu'ils détiennent, a déclaré la société, ce qui représente une prime de 13,3 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action.

Les actions de la société étaient en hausse de près de 13 % dans les échanges avant bourse.

Les sociétés de capital-investissement et les consortiums immobiliers ciblent de plus en plus les sociétés de placement immobilier dans le cadre d'opérations de privatisation, en tirant parti des prix réduits des actions et de la stabilité des actifs, les sociétés de placement immobilier multifamilial, industriel et de bureaux étant des candidats fréquents au rachat.

Ce mois-ci, la société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N a également accepté d'être rachetée par un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour un montant d'environ 1,5 milliard de dollars.