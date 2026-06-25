Un complexe pétrochimique au Venezuela reprend ses activités après les séismes, selon les pompiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les opérations et le contexte aux paragraphes 6 à 11)

* Une fuite avait été détectée auparavant dans le complexe

* La centrale électrique clé de Planta Centro redémarre également

* Les dirigeants du secteur pétrolier s’inquiètent du manque d’électricité dans de nombreux champs pétroliers

* Chevron, Shell, Eni et Repsol affirment que tout leur personnel a été localisé

par Tibisay Romero

Le complexe pétrochimique de Morón, au Venezuela, le deuxième plus grand du pays actuellement en activité, a redémarré jeudi après un arrêt préventif dû à des séismes qui avaient endommagé les infrastructures, a déclaré le chef local des pompiers.

Ces séismes, qui ont fait plus de 160 morts, n’ont pratiquement pas touché les vastes infrastructures pétrolières et gazières du Venezuela, y compris la raffinerie d’El Palito, d’une capacité de 146 000 barils par jour, située dans l’État central de Carabobo, près de l’épicentre, selon les premiers rapports des employés. Mais les évaluations devraient se poursuivre cette semaine, à mesure que les réparations seront effectuées, ont-ils ajouté. Carlos Miquileno, chef des pompiers de Morón et d’Urama, a également indiqué qu’une centrale électrique publique majeure de la région centrale, Planta Centro, devrait rétablir l’approvisionnement à partir de jeudi.

Les employés du complexe de Morón avaient reçu l’ordre de ne pas se rendre sur leur lieu de travail pendant la réalisation d’une première évaluation des dégâts, avaient indiqué plus tôt des sources de ce centre, précisant qu’une fuite provenant d’un réservoir de stockage avait été détectée mercredi. On ignorait dans l'immédiat si la fuite avait été colmatée. La société pétrochimique d'État Pequiven et la compagnie énergétique d'État PDVSA n'ont fourni aucune information sur l'état de leurs opérations. Le ministère vénézuélien du Pétrole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. À Morón, l’une des villes les plus touchées, les autorités actualisent le bilan des victimes et acheminent les blessés vers les hôpitaux, ont indiqué des infirmières et des médecins.

Alors que de nombreuses régions du pays sont touchées par des coupures de courant généralisées, les dirigeants des entreprises pétrolières étrangères opérant en coentreprise avec la société d’État PDVSA ont fait remarquer que les niveaux de production de brut pourraient être affectés par le manque d’électricité dans certains champs pétroliers.

Le Venezuela produisait environ 1,2 million de barils par jour (bpd) de brut avant les séismes. De nombreuses entreprises du secteur de l’énergie ayant des activités ou des bureaux dans le pays procèdent actuellement au décompte de leur personnel tout en menant des évaluations préliminaires de l’état des champs pétroliers, des usines et des raffineries, mais pratiquement aucune des villes pour lesquelles des dégâts importants ont été officiellement signalés ne compte d’infrastructures pétrolières critiques. L’américaine Chevron CVX.N , l’italienne Eni ENI.MI , l’espagnole Repsol REP.MC et la britannique Shell SHEL.L ont toutes déclaré que l’ensemble de leur personnel avait été localisé. Chevron a déclaré que la société « restait opérationnelle », tandis qu’Eni et Repsol ont indiqué que le séisme n’avait pas eu d’impact sur leurs activités. Le projet Perla d’Eni et de Repsol, qui fournit 50 % des besoins en gaz des centrales thermoélectriques du pays, n’a pas été affecté et la production de gaz y se poursuit sans interruption, a déclaré un porte-parole de Repsol.