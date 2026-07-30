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Un comité de la FDA américaine approuve les données d'une étude sur le médicament de Replimune contre le cancer de la peau
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux paragraphes 2 à 4)

Un groupe d'experts externes de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a voté jeudi, lors d'une réunion, en faveur des résultats d'un essai clinique portant sur le médicament REPL.O de Replimune, destiné au traitement d'un type de cancer de la peau.

Cette décision intervient après que la FDA a refusé d'approuver le médicament en avril, invoquant le fait qu'il s'appuyait sur une étude à bras unique sans groupe témoin, et a demandé davantage de données issues d'un essai bien contrôlé démontrant de manière suffisante l'efficacité du médicament.

L’agence de santé avait également rejeté une première demande l’année dernière.

Replimune sollicite l’autorisation de mise sur le marché du RP1 en association avec l’Opdivo, l’immunothérapie BMY.N de Bristol Myers Squibb, pour le traitement du mélanome avancé, une forme très agressive de cancer de la peau.

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