Un CA en contraction pour Delfingen au 1er semestre

Delfingen affiche un chiffre d'affaires de 197,2 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en retrait de 8,4%, intégrant un effet de change défavorable de 3,9% lié à la parité EUR/USD sur la période. A taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 4,5%.

Retraité de l'impact de l'arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage de tubes techniques, volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026, le chiffre d'affaires affiche un recul de 1,9%.

Le groupe spécialisé dans les solutions de protection des câblages électriques fait état d'une amélioration séquentielle de son activité au 2e trimestre, avec une baisse de 2,6% en organique, alors que le 1er trimestre avait affiché un recul de 6,2% en organique.

Au 2e trimestre, le pôle automobile ressort en baisse de 4,6% en organique, tandis que le pôle industriel affiche une activité en hausse de 5,1% en organique, portée par une bonne dynamique commerciale sur un marché tiré par l'électrification.

Dans un environnement géopolitique et économique perturbé, Delfingen poursuit le déploiement de son plan IMPULSE 2026 et reste attentif à l'évolution des prix du pétrole et des matières premières, tout en suivant étroitement leurs conséquences potentielles.