Un budget allemand de défense XXL... mais sans réelle ambition technologique ?

L'Allemagne prévoit de porter son budget de la défense à près de 140 MdsEUR en 2027, soit une hausse de plus de 30 MdsEUR sur un an. Pourtant, Johannes Binder, chercheur au Kiel Institute for the World Economy, déplore que cette augmentation ne soit pas suffisamment orientée vers les technologies de défense de nouvelle génération.

Le chercheur du Kiel Institute estime que la forte hausse des dépenses militaires allemandes n'est pas suffisamment fléchée vers les technologies de défense de demain. Si les crédits de recherche doivent bien passer de 1,6 à près de 3 MdsEUR, Johannes Binder souligne qu'ils ne représentent qu'un peu plus de 2% du budget de la défense, contre plus de 10% aux Etats-Unis et environ 5% au Royaume-Uni.

Selon lui, les dépenses restent ainsi surtout orientées vers les équipements traditionnels : munitions, matériels de terrain et acquisition de chasseurs F-35 américains au détriment de domaines tels que l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, la robotique, les capacités spatiales ou encore le renforcement des capacités industrielles.

Johannes Binder avertit enfin qu'un budget plus élevé risque surtout d'alimenter une hausse des prix dans une industrie de l'armement européenne encore fragmentée. Il plaide donc pour une meilleure coordination entre politique de défense, politique industrielle et innovation afin de transformer cet effort budgétaire en capacités opérationnelles accrues pour la Bundeswehr, les forces armées allemandes.

Pour le chercheur, le succès de ce budget ne sera pas mesuré à son montant, mais à sa capacité à rendre la Bundeswehr plus innovante, plus réactive et plus opérationnelle. Selon lui, cet objectif passera par des contrats offrant une meilleure visibilité aux industriels tout en encourageant l'innovation plutôt que la seule production d'équipements existants.