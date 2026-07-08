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Rheinmetall fait de la Croatie un futur pôle européen des drones terrestres
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 18:10

Le groupe allemand de défense renforce sa présence dans le pays avec une coentreprise destinée à développer et produire des plateformes autonomes, tout en intégrant l'industrie locale à ses programmes internationaux.

Rheinmetall annonce la création de Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o., une coentreprise avec le groupe croate DOK-ING, afin d'établir en Croatie un centre de développement, de production et d'exportation de systèmes terrestres sans pilote. Le partenariat associera le savoir-faire de DOK-ING, spécialisé depuis plus de 30 ans dans les systèmes autonomes, aux capacités industrielles et commerciales mondiales de Rheinmetall.

Les activités de recherche, développement et ingénierie resteront en Croatie, où sera développé une nouvelle génération de plateformes terrestres autonomes pour les applications militaires et de sécurité, notamment le soutien au combat, le génie militaire et le déminage. Le projet s'appuiera sur la plateforme Komodo de DOK-ING et l'expertise de Rheinmetall dans l'intégration de systèmes de défense.

Au-delà de cette coentreprise, Rheinmetall entend élargir sa coopération avec les fournisseurs, les chantiers navals, les universités et les centres de recherche croates afin de renforcer les capacités industrielles locales, les exportations et l'intégration des entreprises du pays dans les chaînes de valeur européennes de la défense.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 4,75% à Francfort.

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