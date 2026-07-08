En Chine, des femmes bricoleuses démontent des clichés encore bien présents

Des femmes participent à un cours d'électricité organisé par l'atelier Mulan Build à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le 28 juin 2026 dans l'est de la Chine ( AFP / Pedro PARDO )

Le bricolage, apanage des hommes? Pas dans cet atelier en Chine, où le cliquetis des pinces et le vrombissement des perceuses accompagnent un nombre croissant de femmes venues apprendre à réparer leur électroménager et gagner en indépendance.

Sous l'oeil de leur formatrice, ces participantes, âgées de la vingtaine à la quarantaine, s'exercent à dénuder des fils lors d'une formation organisée à Hangzhou, grande ville à 160 km au sud-ouest de Shanghai.

Les tâches manuelles restent un domaine très masculin en Chine. Mais des entreprises de réparation à domicile exclusivement féminines, pionnières, se multiplient et proposent désormais des cours destinés aux femmes.

Chen Ming, fondatrice de Mulan Build, dans son atelier à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le 28 juin 2026 dans l'est de la Chine ( AFP / Pedro PARDO )

Parmi elles figure "Mulan Build", qui organise l'atelier de Hangzhou.

"Les mentalités évoluent. De plus en plus de gens rejettent l'idée traditionnelle que certains emplois seraient réservés à un sexe en particulier", déclare Chen Ning, sa fondatrice âgée de 27 ans.

Avec minutie, les élèves enfilent les câbles dans des boîtes de dérivation pour réaliser des circuits électriques. L'une après l'autre, les ampoules s'allument, signe que le travail est bien fait.

Une femme participe à un cours d'électricité organisé par l'atelier Mulan Build à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le 28 juin 2026 dans l'est de la Chine ( AFP / Pedro PARDO )

L'une des participantes, Zhang Xuefen, 42 ans, confie que beaucoup de ses amies ont "toujours été super débrouillardes depuis l'enfance", preuve selon elle que ces compétences ne sont pas "réservées aux hommes".

"Ce genre de chose, ça peut aider plein de femmes qui vivent seules à se débrouiller pour les petits bricolages à la maison", explique-t-elle.

Les foyers composés d'une femme seule constituent désormais une part significative de la population, reflet du recul des mariages et de l'autonomie financière croissante des femmes.

"Très étrange"

Pour Xu Leran, une participante de 26 ans, faire entrer un réparateur masculin chez soi peut aussi être source d'insécurité. Avec une femme "je me sentirais beaucoup plus à l'aise", souligne-t-elle.

Les formatrices Wu Shuang (c) et Wang Risun (g) donnent un cours d'électricité à des participantes de l'atelier Mulan Build à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le 28 juin 2026 dans l'est de la Chine ( AFP / Pedro PARDO )

La formatrice, Wu Shuang, estime que les difficultés des femmes seules sont " bien réelles".

"Pendant longtemps, leurs voix ont été négligées et leurs besoins ignorés", affirme-t-elle.

Ces cours de bricolage font également le plein à Shanghai, où l'entreprise 38fix, créée par des femmes et basée à Chengdu (ouest), propose des formations.

Dans un nuage de sciure, des dizaines d'élèves s'essaient au perçage de briques et de bois.

La fondatrice, Kale Li, dit s'être intéressée au bricolage après avoir été rebutée par certains réparateurs masculins parfois peu fiables.

Une femme participe à un cours d'électricité organisé par l'atelier Mulan Build à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le 28 juin 2026 dans l'est de la Chine ( AFP / Pedro PARDO )

Elle s'était inscrite à un cours d'ingénierie électrique, avant de constater que les autres élèves étaient presque tous des hommes.

"J'ai trouvé ça très étrange", déclare-t-elle. "Je me suis demandé où étaient les femmes?"

Ses ateliers de formation, eux, affichent systématiquement complets.

Une participante, Yiling, confie avoir sauté sur l'occasion, car elle redoute de subir dans les cours mixtes des remarques blessantes de la part des hommes.

Malgré l'intérêt croissant, les obstacles demeurent toutefois.

"C'est très difficile pour les femmes de percer dans ce secteur (...) et beaucoup de celles qui y travaillent déjà ne reçoivent pas le respect qu'elles méritent", déplore Chen Ning, la fondatrice de Mulan Build.

Réseaux sociaux

Chez 38fix, Kale Li raconte que son équipe essuie régulièrement des doutes sur ses compétences, y compris de la part de clientes.

Certaines offres d'emploi du secteur excluent par ailleurs explicitement les femmes, ajoute Wu Shuang, la formatrice de Mulan Build.

Une femme participe à un cours d'électricité organisé par l'atelier Mulan Build à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le 28 juin 2026 dans l'est de la Chine ( AFP / Pedro PARDO )

Pour Yang Mengchen, responsable d'un autre collectif féminin de réparation et nettoyage d'appareils ménagers, l'accès à ces métiers doit être facilité.

" Cela permettrait aux femmes, notamment celles venues de zones rurales ou de petites villes, de s'installer plus facilement dans les grandes villes et d'y bâtir une carrière", souligne-t-elle.

Autre service exclusivement féminin: DianDian Home Solution, spécialisé dans la plomberie et le montage de meubles à domicile, est actif dans les grandes villes de Canton et Kunming (sud du pays).

L'entreprise compte plus de 30.000 abonnés sur Xiaohongshu, l'équivalent chinois d'Instagram, où elle poste des vidéos de ses techniciennes en action.

Vêtue de rose et de violet, perceuse en main, Liu Xingyun, fondatrice de Shero, entreprise 100% féminine de nettoyage de gros appareils ménagers, démonte avec dextérité un climatiseur lors d'un récente intervention à domicile.

"Filles ou garçons, j'espère que chacun pourra se libérer des carcans et faire ce qu'il veut vraiment", affirme-t-elle.