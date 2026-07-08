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Un adolescent de 16 ans arrêté après une attaque présumée dans un collège-lycée en Bavière
information fournie par AFP 08/07/2026 à 18:25

Une voiture de police devant un établissement d'enseignement secondaire à Schongau, où plusieurs personnes ont été blessées et un suspect arrêté après une attaque, le 8 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela Stache )

Une voiture de police devant un établissement d'enseignement secondaire à Schongau, où plusieurs personnes ont été blessées et un suspect arrêté après une attaque, le 8 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela Stache )

La police allemande a arrêté un suspect de seize ans après l'attaque d'un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière, mercredi, qui a fait deux blessées graves âgées de 13 ans.

"Selon les informations actuelles, deux jeunes filles ont été grièvement blessées", a déclaré la police sur X, précisant qu'elles "étaient hors de danger de mort".

La police a indiqué que l'assaillant avait un couteau et une arme à feu. "L'enquête vise actuellement à déterminer comment les blessures des deux jeunes filles de 13 ans se sont produites", a-t-elle ajouté.

Une porte-parole de la police a indiqué à l'AFP que les policiers suspectaient une situation de "amok", terme employé pour désigner un acte délibéré motivé par une folie meurtrière.

"Actuellement, nous partons du principe que le suspect a agi seul", a écrit la police sur X, ajoutant "ne pas disposer d'indices laissant supposer la participation d'autres personnes".

Elle n'a pas précisé si l'assaillant et les jeunes filles étaient scolarisés dans l'établissement.

Un point d'accueil pour les proches des collégiens et lycéens a été mis en place dans une caserne de pompiers de cette localité de quelque 12.000 âmes, située à moins d'une centaine de kilomètres au sud-ouest de Munich, selon le compte X de la police.

D'après le quotidien allemand Bild, six hélicoptères ont été mobilisés, dont un pour soigner les blessés.

Précédents meurtriers

L'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attaques dans des écoles et sur des marchés qui ont traumatisé le pays.

Des policiers devant un établissement d'enseignement secondaire à Schongau, où plusieurs personnes ont été blessées et un suspect arrêté après une attaque, le 8 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela Stache )

Des policiers devant un établissement d'enseignement secondaire à Schongau, où plusieurs personnes ont été blessées et un suspect arrêté après une attaque, le 8 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela Stache )

La dernière en date dans un établissement scolaire a eu lieu en septembre 2025, lorsqu'un Kosovar de 17 ans a grièvement blessé une enseignante de 45 ans en la poignardant dans un établissement de formation professionnelle d'Essen.

Le suspect, aux motivations "jihadistes" selon l'accusation, avait aussi blessé un homme choisi au hasard dans la rue et le concierge d'une école primaire.

Avant cela, en janvier 2022, un Allemand de 18 ans a abattu une étudiante dans un amphithéâtre de l'université de Heidelberg (sud-ouest) et blessé trois autres étudiants, avant de retourner l'arme contre lui.

Parmi les cas les plus meurtriers, le 11 mars 2009, un adolescent de 17 ans, Tim Kretschmer, commet un carnage dans son ancien collège de Winnenden, près de Stuttgart. Il tue quinze personnes - neuf élèves, trois enseignantes ainsi que trois passants - avant de se suicider.

Le 26 avril 2002, seize personnes, dont douze enseignants, une secrétaire, deux élèves et un policier, sont tuées par balles dans un lycée d'Erfurt (est), par un forcené de 19 ans qui se donne ensuite la mort.

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