Un bilan contrasté par Amkor dont la dynamique reste positive

(Zonebourse.com) - Amkor Technology a publié des résultats contrastés au troisième trimestre 2026, marqués par la vigueur des activités liées aux data centers et à l'automobile, mais aussi par une demande plus fragile dans les smartphones. Malgré des prévisions légèrement inférieures aux attentes pour la fin de l'année, JPMorgan et Needham restent confiants dans les perspectives à long terme du spécialiste américain du packaging de semi-conducteurs. Le titre progresse de plus de 5% en séance.

Amkor a enregistré un chiffre d'affaires de 1,99 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 5% sur un trimestre, mais légèrement inférieur aux attentes du marché. Sa marge brute a progressé de 150 points de base, à 18,3%, malgré des effets de change défavorables et les conséquences du séisme survenu au Japon en juillet. Cette amélioration reflète notamment la montée en puissance des activités de calcul haute performance et d'automobile, qui ont toutes deux atteint des niveaux de revenus records.

Les data centers accélèrent, les smartphones ralentissent

L'activité Computing a progressé d'environ 25% sur un trimestre, portée par les programmes de packaging avancé HDFO destinés aux processeurs de data centers. Cette croissance reste toutefois inférieure aux 30% précédemment évoqués par la direction, en raison de délais de montée en production plutôt que d'une faiblesse de la demande. Pour JPMorgan, cela montre que "la montée en puissance des capacités de calcul apparaît moins linéaire qu'initialement anticipé", même si cette activité demeure le principal moteur de croissance du groupe. L'automobile et l'industrie ont également établi un nouveau record, soutenues par les systèmes avancés d'aide à la conduite et l'informatique embarquée.

À l'inverse, l'activité Communications a reculé de 8%, pénalisée par le transfert de certaines productions vers le Vietnam et les pénuries de composants, notamment de mémoires, qui affectent les smartphones iOS et Android. Needham souligne qu'un grand client a particulièrement réduit ses cadences au cours des derniers mois. Ces difficultés devraient se prolonger au quatrième trimestre, pour lequel Amkor prévoit un chiffre d'affaires de 1,95 milliard de dollars au point médian, contre environ 2,05 milliards attendus par le marché. JPMorgan relativise néanmoins cette faiblesse, estimant qu'il s'agit "davantage d'un contretemps d'un ou deux trimestres que d'un frein structurel".

Des investissements massifs pour accompagner l'essor de l'IA

Amkor poursuit parallèlement son expansion dans le packaging avancé, avec des investissements qui devraient fortement augmenter en 2027. Après avoir ramené ses prévisions de capex 2026 à 2,5 milliards de dollars, le groupe prévoit d'accélérer la construction de son usine en Arizona, dont la première phase devrait être achevée fin 2027, avant l'installation des équipements en 2028. JPMorgan anticipe plus de 2 milliards de dollars de dépenses consacrées aux infrastructures en 2027, principalement aux Etats-Unis et en Corée du Sud, auxquels s'ajouteront les investissements en équipements.

Si cette accélération pourrait peser sur les flux de trésorerie et les marges, notamment en raison de la hausse des amortissements, JPMorgan juge que "le profil de financement des investissements est meilleur que ce que l'on pourrait penser à première vue". La banque met en avant les crédits d'impôt américains liés au CHIPS Act, ainsi que les quelque 3 milliards de dollars de prépaiements attendus de Nvidia en 2027. D'autres clients participent également au financement des capacités futures, renforçant la visibilité du groupe sur plusieurs années.

JPMorgan et Needham restent optimistes

Malgré les incertitudes à court terme, les deux bureaux d'études restent convaincus du potentiel d'Amkor dans l'intelligence artificielle. JPMorgan souligne notamment son positionnement comme "une alternative OSAT géopolitiquement fiable aux Etats-Unis et en Corée du Sud", dans un contexte où les grands fabricants de puces cherchent à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. La banque estime que les engagements financiers croissants des clients soutiennent une trajectoire de croissance durable, même si la montée en puissance des nouveaux programmes pourrait rester irrégulière.

Les deux établissements considèrent aussi que la faiblesse actuelle des smartphones ne remet pas en cause les perspectives de croissance structurelle d'Amkor, portées par l'IA et les technologies avancées de packaging.

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