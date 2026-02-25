Un bénéfice record pour Iberdrola en 2025
Cette performance intègre des charges non décaissables de 464 MEUR au quatrième trimestre, liées à la réévaluation du pipeline de projets renouvelables. Sans ces éléments comptables, le bénéfice net aurait atteint les 6,749 MdsEUR.
En 2025, l'Ebitda ressort à 16,59 MdsEUR et le chiffre d'affaires à 45,54 MdsEUR contre respectivement 16,84 MdsEUR et 44,73 MdsEUR en 2024.
L'Ebitda ajusté progresse de 3% pour atteindre 15,68 MdsEUR, marqué par deux dynamiques distinctes :
- l'excellence des Réseaux ( 21%) : une croissance portée par l'augmentation de la base d'actifs régulés et des révisions tarifaires favorables.
- la résilience du pôle énergie (-10%) : un repli contenu malgré la baisse des prix de l'énergie et des coûts exceptionnels liés à la sécurisation du système électrique en Ibérie.
Pour Oddo BHF, "la performance de 2025 s'est révélée légèrement inférieure aux attentes". Le résultat net et le chiffre d'affaires étaient anticipés respectivement à 6,472 MdsEUR et 46,42 MdsEUR.
Suite à cette publication annuelle, le titre d'Iberdrola recule de 0,98% à 19,85 EUR. Bien que l'année 2025 soit globalement bonne ( 12% de profit net), l'entreprise espagnole a fait face à un ralentissement au dernier trimestre de l'exercice 2025. La croissance à deux chiffres observée sur les neuf premiers mois s'est tassée en fin d'année. Cette décélération relative tempère l'enthousiasme des investisseurs, bien que les objectifs annuels aient été atteints.
En outre, Iberdrola dit avoir investi 14,46 MdsEUR. Fidèle à sa stratégie de décentralisation géographique, 60% de ces capitaux ont été injectés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le segment des réseaux capte 62% des investissements totaux. Grâce à une croissance organique de 13%, la base d'actifs atteint désormais le chiffre symbolique de 51 MdsEUR. Parallèlement, l'expansion dans les énergies propres se poursuit avec 2 710 MW mis en service et un pipeline ambitieux de 9 000 MW d'ici 2028.
Dette réduite, hausse du dividende
La discipline financière a permis de réduire la dette nette ajustée de 1,5 MdEUR la ramenant à 50,2 MdsEUR. Cette gestion rigoureuse, couplée à un flux de trésorerie opérationnel en hausse de 8% (12,8 MdsEUR), permet de choyer les actionnaires.
Le conseil propose ainsi un dividende de 0,68 EUR par action, portant le montant total des distributions à 4,5 MdsEUR, soit une augmentation de 12% par rapport à l'exercice précédent.
"2025 a été une année record pour Iberdrola, avec des investissements plus importants que jamais dans les réseaux de transport et de distribution aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui seront nos principaux moteurs de croissance au cours des prochaines années", a déclaré Ignacio Galán, président exécutif du groupe.
Côté perspectives, Iberdrola vise un résultat net ajusté pour 2026 supérieur à 6,6 MdsEUR. Il devrait dépasser les 7,6 MdsEUR en 2028. Selon Jefferies, le groupe espagnol visait un objectif de 7,6 MdsEUR fixé lors du Capital Market Day et par le consensus. "Selon notre analyse, cette révision à la hausse implicite de l'objectif de résultat net pour 2028 est portée par les réseaux au Royaume-Uni", explique le bureau d'études.
Pour le producteur espagnol d'électricité et de gaz, sa réussite financière est indissociable de son impact sociétal. L'année 2025 se distingue par une contribution économique majeure :
- soutien à l'emploi : 13,2 MdsEUR d'achats auprès de fournisseurs, faisant vivre indirectement 500 000 personnes.
- engagement fiscal : contribution record de 10,4 MdsEUR aux caisses publiques.
- croissance interne : 4 500 personnes ont rejoint l'entreprise, portant l'effectif total à 45 400 collaborateurs.
