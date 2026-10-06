Un avocat de Disney affirme que les États-Unis cherchent à censurer et à contrôler les émissions d'ABC

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(Ajout: l'audience se poursuit; mises à jour aux paragraphes 1, 4 et 7)

* Le juge tient une audience concernant la requête de Disney visant à empêcher l'examen anticipé des licences par la FCC

* La FCC affirme que Disney n’a pas répondu correctement aux demandes d’informations

* Disney affirme que la FCC cherche à faire pression sur ABC et à la sanctionner pour des contenus qui ne lui plaisent pas

* Trump a exhorté la FCC à retirer les licences après avoir critiqué la programmation

par David Shepardson

Un avocat de Walt Disney

DIS.N a exhorté mardi un juge américain à bloquer l'examen anticipé par la Commission fédérale des communications (FCC) des licences de ses huit chaînes de télévision ABC détenues par la société, affirmant que l'administration du président Donald Trump cherchait à censurer et à sanctionner l'entreprise pour avoir diffusé des contenus qui ne lui plaisaient pas.

Le recours déposé par la société en août constitue un test décisif pour le droit à la liberté d’expression des diffuseurs, garanti par le premier amendement de la Constitution américaine, face aux efforts de l’administration Trump visant à remodeler le paysage médiatique.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont tourné en dérision ou critiqué sa personne ou son administration. Le président républicain a également demandé à plusieurs reprises à la FCC de retirer leurs licences à certaines chaînes après avoir critiqué leurs journaux télévisés et autres programmes.

Le premier amendement protège contre toute restriction de la liberté d’expression par le gouvernement.

“Notre crainte, c’est que nous soyons muselés. Nous prenons désormais des décisions éditoriales différentes,” a déclaré Beth Wilkinson, avocate de Disney, au juge fédéral de district Loren AliKhan lors d’une audience dans le cadre du procès intenté par l’entreprise pour tenter de bloquer ces réexamens anticipés et inhabituels des licences par la FCC, comparant le sort d’ABC à celui d’un condamné sous la guillotine pendant la Révolution française.

“Nous surveillons tout ce que nous faisons, car chaque fois que nous agissons — même en ne diffusant pas ce discours présidentiel —, cela suscite la colère de l’administration et les représailles de l’agence,” a déclaré Mme Wilkinson.

Mme Wilkinson faisait référence à la décision d’ABC de ne pas diffuser en direct un discours prononcé le 16 juillet, dans lequel Donald Trump a relancé ses attaques de longue date contre la sécurité du scrutin américain. Depuis des années, Donald Trump avance de fausses allégations concernant une fraude électorale généralisée aux États-Unis. NBC, chaîne appartenant à Comcast CMCSA.O , n’a pas non plus diffusé le discours de Donald Trump en direct. Par la suite, Donald Trump a réclamé que ces deux chaînes se voient retirer leurs licences.

DES STATIONS RENTABLES

Le président de la FCC, Brendan Carr, a ordonné en avril un réexamen anticipé des chaînes ABC. Les licences des huit chaînes — dont certaines des plus rentables de Disney dans des villes telles que New York, Los Angeles, Chicago et Houston — ne devaient expirer qu’entre 2028 et 2031. M. Carr a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pris aucune décision quant à la marche à suivre.

Dimitar Georgiev-Remmel, avocat de l’administration, a estimé que l’analogie avec la guillotine était déplacée, soulignant que Disney conserverait en tout état de cause ses licences ABC à l’issue de la procédure administrative et du contrôle juridictionnel.

AliKhan avait auparavant refusé d’empêcher la FCC de rendre une ordonnance visant à soumettre les licences à une audience publique. La FCC a accepté de donner un préavis d’au moins 48 heures au tribunal avant de poursuivre la procédure.

La juge a tenu une audience de deux heures afin de déterminer si elle devait prononcer une injonction préliminaire, comme l’a demandé Disney, pour bloquer l’action de la FCC.

M. Carr a ouvert une enquête en mars 2025 sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que la société avait fourni des documents qu’il jugeait insuffisants. M. Carr a indiqué que l’examen anticipé du renouvellement des licences avait été motivé par l’incapacité de Disney à répondre rapidement à ces demandes de documents.

Au cours de l’audience, AliKhan a cité des déclarations antérieures de Trump et de Carr, et a remis en cause l’argument de l’administration selon lequel “il s’agit simplement d’un litige relatif à la communication de pièces,” en référence à la production de documents.

“J’imagine que vous avez de nombreux litiges relatifs à la communication de pièces avec bon nombre de vos titulaires de licence,” a déclaré le juge à Georgiev-Remmel. “Alors, qu’est-ce qui rendait cette affaire si différente que vous ayez dû demander un renouvellement anticipé de la licence?”

L’administration a fait valoir que le recours de Disney aurait dû être déposé devant une cour d’appel fédérale et que la société aurait dû faire appel de la décision du personnel de la FCC de réexaminer ses licences avant d’intenter une action en justice.

La FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans avant de le faire dans cette affaire.

Ces réexamens de licences ont été ordonnés au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour que la chaîne licencie Jimmy Kimmel, animateur d’une émission de fin de soirée.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions de programmation.

La FCC mène également une enquête sur l’émission-débat de journée d’ABC “The View,” qui traite de politique, après avoir déclaré qu’elle pourrait être soumise à des règles fédérales exigeant des diffuseurs qu’ils offrent des chances égales aux candidats politiques. Disney a fait remarquer que depuis février, l’émission n’avait invité aucun candidat politique à y participer, invoquant la “campagne de pression” de la FCC.

Le mois dernier, Kimmel a déclaré que les menaces de la FCC avaient empêché la diffusion de son interview avec James Talarico, candidat démocrate au Sénat du Texas, lors d’une émission. L’interview a finalement été publiée sur YouTube, où elle a été visionnée plus de 13 millions de fois.