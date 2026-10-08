Un avion dégage de la fumée à l'aéroport de Riyad alors que les Houthis intensifient leurs attaques

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* Trois morts lors d'attaques contre des aéroports saoudiens cette semaine

* La Syrie envisage une aide militaire à la fois défensive et offensive

* Les combats font toujours rage sur les lignes de front au Yémen

(Ajout de la suspension des vols aux paragraphes 3 et 10)

par Timour Azhari et Federico Maccioni

Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont intensifié jeudi leur campagne de frappes contre l'Arabie saoudite, tentant de paralyser l'espace aérien et les installations pétrolières du royaume à l'aide de tirs de missiles qui ont fait trois morts cette semaine.

Le groupe a déclaré avoir frappé l'aéroport de Riyad, où des témoins ont vu de la fumée s'élever d'un avion, et a averti les travailleurs de rester à l'écart des centrales énergétiques. Les autorités saoudiennes ont indiqué que des débris provenant d'un missile intercepté avaient touché une école maternelle et un complexe médical.

Lufthansa et Air India ont annoncé la suspension de leurs vols à destination de Riyad à la suite des attaques des Houthis.

Les Houthis affirment qu’ils prennent pour cible le royaume en raison de son soutien aux forces gouvernementales dans la guerre civile qui a repris au Yémen. L’Arabie saoudite affirme quant à elle soutenir une offensive menée par le gouvernement yéménite reconnu par l’ONU pour reprendre des territoires aux Houthis.

Ce conflit, qui s’inscrit désormais dans le prolongement de la guerre entre les États-Unis et l’Iran , a plongé dans un chaos encore plus grand une région déjà en proie aux flammes, et menace d’entraîner d’autres États dans des combats acharnés en montagne — la Syrie envisageant désormais de déployer des troupes pour venir en aide à l’Arabie saoudite.

Le royaume a sollicité le soutien de nations alliées, notamment la Turquie et le Pakistan, ne serait-ce qu’à des fins logistiques ou défensives, alors qu’il tente de repousser les avancées des Houthis dans le sud-ouest du Yémen, près de l’entrée sud de la mer Rouge.

Ces demandes ont pris un caractère d’urgence accru depuis que les autorités saoudiennes ont déclaré mercredi que trois personnes avaient été tuées cette semaine lors de frappes visant les aéroports de Riyad et d’Abha, dans le sud-ouest du pays.

UNE GUERRE CIVILE RAVIVÉE PAR LE CONFLIT AMÉRICO-IRANIEN

Les Houthis ont fait des aéroports saoudiens une cible privilégiée de leurs frappes, et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui combat au Yémen a déclaré avoir détruit deux missiles balistiques lancés par le groupe en direction de Riyad et un autre en direction de Khamis Mushayt, où se trouve une importante base aérienne.

Une épaisse colonne de fumée noire et de flammes s'élevait de l'aéroport de Riyad, comme le montre une vidéo vérifiée par Reuters. Un témoin et trois personnes informées de la situation ont indiqué qu'un avion commercial avait pris feu et était à l'origine de la fumée.

Selon les données compilées par la société d’analyse aéronautique Cirium, près de 50 % des départs de l’aéroport de Riyad avaient été annulés à 15 h 00 GMT, et 31 annulations supplémentaires étaient attendues vendredi dans tous les aéroports saoudiens.

Les autorités saoudiennes n’ont pas immédiatement confirmé les allégations des Houthis concernant des attaques de missiles balistiques contre l’aéroport de Riyad, et la cause de la fumée s’échappant de l’avion n’était pas claire dans l’immédiat, bien que des personnes informées de la situation aient indiqué que l’incendie avait été maîtrisé.

Toutefois, le site de suivi des vols FlightRadar24 a signalé de nombreux retards d’arrivées et de départs à l’aéroport international King Khalid de Riyad jeudi. L’aéroport a conseillé aux voyageurs de contacter les compagnies aériennes pour vérifier le statut de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport.

Les autorités saoudiennes ont déclaré que des débris d’un missile houthi intercepté s’étaient abattus sur Riyad, endommageant une école maternelle et un complexe médical, ont rapporté les médias d’État.

Riyad doit accueillir cette semaine une importante réunion des décideurs en matière d’énergie, le WPC Energy Congress.

Plusieurs multinationales basées dans le quartier financier King Abdullah de Riyad (KAFD) ont demandé à leur personnel de travailler à domicile après que de fortes déflagrations ont été entendues jeudi matin, ont indiqué cinq personnes proches du dossier, dont certains employés concernés.

Le gouvernement saoudien n’a pas répondu à une demande de commentaire, et le KAFD n’était pas immédiatement disponible pour s’exprimer.

Certains diplomates ont déclaré avoir reçu des avertissements, et certaines écoles de Riyad ont informé les parents qu’elles avaient reçu l’ordre de rester sur place, bien que les autorités n’aient pas lancé d’alerte publique. Reuters n’a pas pu identifier la source de ces détonations.

Les Houthis ont également averti les travailleurs de ne pas s'approcher des installations pétrolières en Arabie saoudite, affirmant qu'elles seraient prises pour cible.

La guerre civile qui sévit depuis longtemps au Yémen, et qui avait connu une accalmie grâce à un cessez-le-feu en 2022, a repris de plus belle ces dernières semaines, les Houthis s'étant emparés le mois dernier de portions de la côte de la mer Rouge, notamment le long du détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Les Houthis ont déclaré qu’ils ripostaient aux attaques du gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite, ce que ce dernier nie.

Leurs menaces contre le trafic maritime et leurs attaques contre des villes et des infrastructures saoudiennes ont poussé le royaume à revenir sur le devant de la scène. Cette semaine, les forces soutenues par l’Arabie saoudite ont lancé une contre-attaque , reprenant le contrôle de zones situées autour du détroit.

Cependant, dans une guerre aux multiples fronts, les Houthis ont eux aussi réalisé des avancées, encerclant la troisième plus grande ville du Yémen, Taïz, en s’emparant de territoires le long de la principale route de montagne menant à Aden.

Les combats, qui opposent les Houthis à une coalition de forces soutenues par l’Arabie saoudite sous l’égide du gouvernement internationalement reconnu, ont entraîné une crise humanitaire dans le pays arabe le plus pauvre, provoquant le déplacement de 200 000 personnes depuis la reprise du conflit.

SELON DES RESPONSABLES, L'AIDE SYRIENNE POURRAIT ÊTRE PUREMENT DÉFENSIVE

Un responsable américain et un responsable syrien de la défense ont déclaré que la Syrie examinait attentivement les options de soutien militaire, notamment une aide défensive visant à protéger l’Arabie saoudite contre des attaques, ou un déploiement offensif pour aider à mener la lutte contre les Houthis.

En réponse à une demande de commentaires adressée au ministère syrien des Affaires étrangères, un diplomate a déclaré que la Syrie se tenait fermement aux côtés de l’Arabie saoudite, mais que ses priorités restaient nationales, telles que la reconstruction après sa propre guerre civile.

La Turquie, membre de l'Otan, a déclaré mercredi qu'elle envoyait au royaume un soutien principalement défensif et technique pour l'aider dans la lutte contre les Houthis. Un responsable turc a précisé que cette aide devrait prendre la forme d'équipements militaires, d'un partage de renseignements et de systèmes d'armement.