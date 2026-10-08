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Un avion de la compagnie Saudia aurait été gravement endommagé à l'aéroport de Riyad, selon certaines sources
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 19:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un avion commercial appartenant à la compagnie publique Saudi Arabian Airlines (Saudia) a été gravement endommagé par un incendie alors qu'il était stationné dans un terminal de l'aéroport de Riyad jeudi, ont déclaré trois personnes informées de l'affaire, attribuant les dégâts soit à des éclats d'obus, soit à un impact direct d'un projectile.

Ces sources ont indiqué que l'avion ne semblait pas transporter de passagers à ce moment-là, mais n'ont pas pu exclure la possibilité de blessés à la suite de cet incident.

Le bureau de presse du gouvernement saoudien, l'autorité de l'aviation civile du pays et la compagnie Saudia Airlines n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail.

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