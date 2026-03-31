Un autre actionnaire se renforce au capital de Getlink
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 09:10
Avec l'acquisition de ces 3,5% d'actions de l'exploitant du tunnel sous la Manche, Mundys en détiendra 19% et 24,9% des droits de vote, s'imposant comme l'un des principaux actionnaires. Si la société obtient les autorisations nécessaires, elle possédera 25% du capital social de Getlink et un maximum de 29,9% des droits de vote.
Avec cette opération, Mundys, une société italienne spécialisée dans les infrastructures, et contrôlée par Edizione, la holding d'investissement de la famille Benetton, va renforcer ses investissements en France et pourrait encore accroître sa participation dans Getlink, sans toutefois vouloir en prendre le contrôle. Le plus important marché de Mundys est la France où elle possède comme actifs des concessions autoroutières, ainsi que les Aéroports de la Côte d'Azur notamment.
Ce mouvement capitalistique intervient quelques jours seulement après une annonce d'Eiffage qui conduit la même stratégie. Le 26 mars dernier, le groupe de construction et de concessions avait annoncé l'acquisition de 1,74% du capital de Getlink, portant sa participation à 29,40% du capital et à 29,50% des droits de vote.
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