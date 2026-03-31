 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un autre actionnaire se renforce au capital de Getlink
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 09:10

Mundys a annoncé son intention d'acquérir jusqu'à 9,5% du capital de Getlink , en commençant par une première tranche de 3,5%. La société aura ensuite la possibilité d'acheter jusqu'à 6% supplémentaires, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, prévues d'ici avril 2026.

Avec l'acquisition de ces 3,5% d'actions de l'exploitant du tunnel sous la Manche, Mundys en détiendra 19% et 24,9% des droits de vote, s'imposant comme l'un des principaux actionnaires. Si la société obtient les autorisations nécessaires, elle possédera 25% du capital social de Getlink et un maximum de 29,9% des droits de vote.

Avec cette opération, Mundys, une société italienne spécialisée dans les infrastructures, et contrôlée par Edizione, la holding d'investissement de la famille Benetton, va renforcer ses investissements en France et pourrait encore accroître sa participation dans Getlink, sans toutefois vouloir en prendre le contrôle. Le plus important marché de Mundys est la France où elle possède comme actifs des concessions autoroutières, ainsi que les Aéroports de la Côte d'Azur notamment.

Ce mouvement capitalistique intervient quelques jours seulement après une annonce d'Eiffage qui conduit la même stratégie. Le 26 mars dernier, le groupe de construction et de concessions avait annoncé l'acquisition de 1,74% du capital de Getlink, portant sa participation à 29,40% du capital et à 29,50% des droits de vote.

Valeurs associées

GETLINK
18,7000 EUR Euronext Paris +4,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une traînée de roquettes au-dessus de la ville côtière de Netanya, lors d'un nouveau barrage de missiles iraniens, le 30 mars 2026 en Israël ( AFP / JACK GUEZ )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 31.03.2026 10:26 

    Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mardi, au 32e jour après le déclenchement du conflit: . Explosion près de l'aéroport d'Erbil, au Kurdistan irakien Une explosion a été entendue mardi matin près de l'aéroport international d'Erbil, ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    France: la consommation des ménages se replie nettement en février sur un mois (-1,4%), selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.03.2026 10:23 

    Les dépenses de consommation de biens des ménages en France se sont repliées nettement en février, reculant de 1,4% sur un mois après une hausse de 0,4% en janvier, a annoncé l'Insee mardi. La baisse est de 1,5% en février sur un an et de 0,6% sur les trois mois ... Lire la suite

  • alstom (Crédit: / Flickr)
    Alstom prend de la vitesse, Inventiva en mauvaise forme
    information fournie par Zonebourse 31.03.2026 10:20 

    Südzucker s'envole grâce au revirement spectaculaire de Barclays et Alstom accélère après un contrat majeur de 700 millions d'euros, tandis que SoftwareOne séduit par sa rentabilité. A l'inverse, Inventiva s'effondre sous le poids de pertes et Clariant subit la ... Lire la suite

  • ( AFP / LOU BENOIST )
    Danone rejoint Bel au capital d'une start-up spécialiste de la protéine du lait
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.03.2026 10:14 

    La start-up française Standing Ovation, spécialiste de la fermentation de précision pour produire, sans vache ou presque, de la caséine, principale protéine du lait, a annoncé mardi une levée de fonds qui voit Danone rejoindre Bel à son capital. La popularité des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank