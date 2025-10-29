Un ancien responsable du cyberespionnage américain plaide coupable d'avoir vendu des outils d'espionnage à un courtier russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

Un ancien cadre de l'entreprise de défense américaine L3Harris a plaidé coupable d'avoir vendu des outils numériques d'espionnage à un courtier russe, a annoncé mercredi le ministère de la Justice.

Dans un communiqué , le ministère a déclaré que Peter Williams, un Australien de 39 ans, a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux. Il a déclaré avoir pris "au moins huit composants sensibles et protégés de cyber-exploitation" dans le cadre de son travail et les avoir vendus à "un courtier russe en cyber-outils" qui affirme publiquement revendre des outils de cyber-espionnage à des clients, dont le gouvernement russe. La déclaration n'identifie pas l'employeur de Williams par son nom, mais les registres commerciaux britanniques l'identifient comme un ancien cadre de L3Harris Trenchant, une filiale de la société de défense américaine L3Harris LHX.N , a précédemment rapporté Reuters .

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer l'identité du courtier russe, que le ministère de la Justice n'a pas identifié. Les détails des "composants de cyber-exploitation" n'ont pas non plus été divulgués, bien que le ministère ait déclaré qu'ils "étaient destinés à être vendus exclusivement au gouvernement américain et à certains de ses alliés"

Un avocat de Williams n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le ministère de la justice n'a pas répondu immédiatement aux courriels. L3Harris s'est refusé à tout commentaire.

Dans le jargon de la cybersécurité, un exploit désigne un morceau de code utilisé pour tirer parti d'une vulnérabilité logicielle, généralement à des fins d'espionnage, de vol ou de sabotage. Les exploits sont un ingrédient clé des logiciels de cybersurveillance et sont généralement étroitement surveillés par leurs développeurs. Les exploits haut de gamme peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars, voire plus, sur le sombre marché international des outils d'espionnage.

Dans sa déclaration, la procureure Jeanine Ferris Pirro a comparé les cybercourtiers à "la nouvelle vague de trafiquants d'armes internationaux" Elle a déclaré que le comportement de Williams avait causé plus de 35 millions de dollars de pertes et fourni à des étrangers des cyber-exploits "qui ont probablement été utilisés contre de nombreuses victimes qui ne se doutaient de rien"