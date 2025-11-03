L'ouragan Melissa, l'un des plus puissants jamais recensés, a causé la mort d'au moins 28 personnes en Jamaïque, là où il a touché terre, selon un nouveau bilan humain communiqué par le Premier ministre Andrew Holness sur les réseaux sociaux.
Ouragan Melissa: les Jamaïcains lancent un appel à l'aide, les secours commencent à arriver
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro