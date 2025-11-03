Des fans de Taylor Swift, des "Swifties", ont dansé et chanté dimanche en Allemagne sur son tube "The Fate of Ophelia" devant un tableau exposé au musée de Wiesbaden, censé avoir inspiré la star américaine.
Les Swifties se donnent rendez-vous en Allemagne pour admirer le tableau "Ophélie"
