 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien dirigeant de Chevron cherche à obtenir 2 milliards de dollars pour des projets pétroliers vénézuéliens, selon le FT
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un ancien haut dirigeant de Chevron

CVX.N , Ali Moshiri, lève 2 milliards de dollars pour des projets pétroliers vénézuéliens après que les États-Unis ont capturé son dirigeant Nicolas Maduro et que le président Donald Trump a déclaré que Washington prendrait le contrôle de la nation productrice de pétrole, a rapporté lundi le Financial Times.

Le fonds d'investissement de Moshiri, Amos Global Energy Management, a identifié de multiples actifs vénézuéliens et discutait avec des investisseurs institutionnels d'un placement privé pour donner un coup de fouet à l'investissement, a-t-il déclaré au journal.

"Au cours des dernières 24 heures, j'ai reçu une douzaine d'appels d'investisseurs potentiels. L'intérêt pour le Venezuela est passé de zéro à 99 %", a déclaré M. Moshiri au FT.

Quelques heures seulement après avoir capturé le dirigeant vénézuélien, M. Trump a déclaré que les compagnies pétrolières américaines étaient prêtes à dépenser des milliards pour restaurer la production de brut du Venezuela, ce qui pourrait donner un coup de pouce à la croissance mondiale car l'augmentation de l'offre fait baisser les prix de l'énergie.

Amos Global Energy n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,34 USD Ice Europ -0,76%
Pétrole WTI
56,89 USD Ice Europ -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank