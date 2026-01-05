Un ancien dirigeant de Chevron cherche à obtenir 2 milliards de dollars pour des projets pétroliers vénézuéliens, selon le FT

Un ancien haut dirigeant de Chevron

CVX.N , Ali Moshiri, lève 2 milliards de dollars pour des projets pétroliers vénézuéliens après que les États-Unis ont capturé son dirigeant Nicolas Maduro et que le président Donald Trump a déclaré que Washington prendrait le contrôle de la nation productrice de pétrole, a rapporté lundi le Financial Times.

Le fonds d'investissement de Moshiri, Amos Global Energy Management, a identifié de multiples actifs vénézuéliens et discutait avec des investisseurs institutionnels d'un placement privé pour donner un coup de fouet à l'investissement, a-t-il déclaré au journal.

"Au cours des dernières 24 heures, j'ai reçu une douzaine d'appels d'investisseurs potentiels. L'intérêt pour le Venezuela est passé de zéro à 99 %", a déclaré M. Moshiri au FT.

Quelques heures seulement après avoir capturé le dirigeant vénézuélien, M. Trump a déclaré que les compagnies pétrolières américaines étaient prêtes à dépenser des milliards pour restaurer la production de brut du Venezuela, ce qui pourrait donner un coup de pouce à la croissance mondiale car l'augmentation de l'offre fait baisser les prix de l'énergie.

Amos Global Energy n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.