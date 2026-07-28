Un Airbus A350 effectue un vol direct de 24 heures entre l'Australie et la France

par Gianluca Lo Nostro

Airbus AIR.PA a conclu mardi un vol d'essai marathon de plus de 24 heures entre Melbourne et la France avec un A350 destiné aux liaisons commerciales ultra-longues, un trajet qui a suscité un vif intérêt sur les sites de suivi des vols.

Ce test marque une étape clé dans le développement du projet Sunrise de Qantas QAN.AX qui vise à lancer les services commerciaux de transport de passagers les plus longs au monde et à remodeler les voyages long-courriers en éliminant les escales entre l'Australie et l'Europe.

L'A350-1000ULR spécialement adapté devrait inaugurer sa liaison directe Sydney-Londres avec la compagnie aérienne australienne en 2027. Airbus mène depuis juin une campagne d'essais de deux mois sur cet appareil.

Airbus a déclaré que l'avion, qui dispose d'un réservoir de carburant supplémentaire spécialement conçu, est resté en l'air pendant 24 heures et 24 minutes, parcourant 23.075 km sans escale avant d'atterrir à l'usine Airbus de Toulouse.

Le service de suivi des vols Flightradar24 a indiqué que ce voyage était le deuxième vol le plus suivi de tous les temps sur ses plateformes, après un vol de 2024 transportant le cercueil de la reine Elizabeth II, avec plus de 3,6 millions de personnes suivant sa progression vers le nord via le Canada.

En 2005, un Boeing 777-200LR Worldliner a parcouru 21.601,7 km de Hong Kong à Londres en 22 heures et 42 minutes.

Qantas a commandé 12 Airbus A350-1000ULR modifiés, conçus pour relier la côte est australienne à Londres et New York en une vingtaine d'heures. Ces vols visent à remplacer un voyage de cinq jours sur la "route du kangourou" vers Londres par un vol unique de 19 à 21 heures, selon l'itinéraire et les vents.

Le premier appareil, d'une capacité de 20.000 litres de carburant et pouvant accueillir 238 passagers, devrait être livré en avril 2027. Qantas prévoit d'assurer des vols quotidiens sans escale entre Sydney et Londres à partir d'octobre 2027.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro; Version française Matthieu Huchet, édité par Benjamin Mallet)