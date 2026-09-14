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Un accord à 385 millions de dollars entre la justice et Abbott
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 18:17
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Le groupe de santé et de nutrition a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord transactionnel avec le ministère américain de la Justice, mettant fin aux poursuites et enquêtes liées au rappel de ses formules infantiles en poudre produites dans son usine de Sturgis (Michigan) en 2022. L'accord couvre également les plaintes déposées par certains lanceurs d'alerte et plusieurs procureurs généraux d'Etats.

Dans le cadre de cet accord transactionnel global, Abbott versera un montant total de 385 millions de dollars. La société précise que ce règlement ne constitue en aucun cas une reconnaissance de faute ou de responsabilité. Les autorités fédérales ont officiellement clos leur enquête pénale sur ce dossier.

La société rappelle également qu'aucune formule infantile scellée et distribuée par le groupe n'a jamais été testée positive à la bactérie Cronobacter sakazakii. Dès mars 2022, la FDA avait confirmé la négativité des produits non ouverts prélevés aux domiciles des nourrissons concernés. Les CDC ont ultérieurement conclu à l'absence de lien étiologique établi entre le site de production de Sturgis et les cas cliniques répertoriés.

En soldant ce contentieux historique, le groupe américain entend tourner la page judiciaire et réaffirme son engagement prioritaire envers la sécurité sanitaire et la qualité de ses produits de nutrition infantile.

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