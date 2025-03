UMG: résultats supérieurs aux attentes sur le 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) a fait état hier soir de résultats de 4ème trimestre supérieurs aux attentes, ce qui valait à son titre de progresser de près de 5% vendredi à la Bourse d'Amsterdam.



Le label musical a dégagé sur les trois derniers mois de 2024 un bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 799 millions d'euros, en hausse de 18%, dont une croissance de 19,1% à taux de changes constants.



A titre de comparaison, le consensus visait un Ebitda de 723 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 7,2% à 3,44 milliards d'euros, dont une hausse de 7,9% à changes constants.



Dans un communiqué, UMG souligne que les artistes qui ont le mieux vendu au cours de la période ont été Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Billie Eilish et Chappell Roan.



Le groupe mentionne aussi les bonnes ventes de la bande-originale du film 'Wicked'.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF réitèrent leur opinion 'surperformance' sur le titre, évoquant la perspective d'un 'momentum' favorable en 2025 et 2026 avec un possible retour à une trajectoire de croissance organique plus proche de 10%.



La société de Bourse met également en avant un contexte porteur, où les effets positifs de hausse de prix ne sont pas encore matérialisés, notamment en lien avec le nouveau contrat avec Spotify.



Suite à cette publication, l'action UMG grimpait de presque 5% vendredi en fin de matinée sur Euronext Amsterdam.





