UMG: le titre chute sur des rumeurs de placement information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action UMG perdait plus de 8% vendredi en fin de matinée sur des rumeurs selon lesquelles le fonds d'investissement américain Pershing Square s'apprêterait à placer des titres sur le marché.



D'après des informations de Bloomberg, relayées ce matin par les analystes de Panmure Liberum, plusieurs filiales de Pershing Square seraient sur le point de céder quelque 2,7% du capital du label musical dans le cadre d'une opération estimée à 1,3 milliard d'euros.



Dans le détail, l'opération est censée porter sur 50 millions d'actions Universal proposées à 26,60 euros chacune, soit une décote de l'ordre de 5% par rapport au cours de clôture hier à Amsterdam (27,90 euros).



Suite à l'opération, UMG devrait encore demeurer la principale participation de Pershing, avec environ 17% du portefeuille, précise Panmure Liberum.



Si le cours d'UMG n'a progressé que de 11,1% depuis son introduction en Bourse en septembre 2021, ce dernier n'a pas manqué de contribuer à la performance de Pershing Square, dont le cours libellé en livres sterling a lui grimpé de 34,5% sur la même période.



Bill Ackman, le fondateur de Pershing Square, semble déjà avoir des projets ambitieux pour les fonds levés



'Nous attendons avec impatience les annonces concernant l'utilisation de ces fonds et les futurs investissements', indique Panmure Liberum.





Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP 25,6600 EUR Euronext Amsterdam -8,03%