UMG: Kendrick Lamar triomphe aux Grammy Awards









(CercleFinance.com) - Le rappeur américain Kendrick Lamar a triomphé dimanche soir à l'occasion de la 67ème cérémonie des Grammy Awards, en remportant cinq trophées, dont ceux de meilleur disque de l'année et de meilleure chanson de l'année avec le titre 'Not Like Us'.



La star du 'hip hop' - signée chez le label Interscope d'Universal Music Group - a également été récompensé au titre de la meilleure chanson rap de l'année, de la meilleure performance rap de l'année et du meilleur clip de l'année, toujours pour 'Not Like Us'.



Autres artistes de la famille UMG, Chappell Roan (Island Records) a été sacrée meilleure révélation de l'année, tandis que Doechii (TDE/Capitol Records) a raflé le prix du meilleur album rap de l'année avec son opus intitulé 'Alligator Bites Never Heal'.



Sabrina Carpenter (Island Records/UMPG) a remporté quant à elle le trophée du meilleur album de pop vocale de l'année et Lady Gaga (Interscope) celui de la meilleure performance en duo pour le titre 'Die With A Smile', interprété avec Bruno Mars.



A noter que les Rolling Stones (Interscope/Polydor) ont gagné le Grammy du meilleur album rock pour 'Hackney Diamonds' tandis que St Vincent (Total Pleasure/VMG) a obtenu celui du meilleur album de musique alternative.



Le titre 'Neverender' du groupe français Justice et de la formation australienne Tame Impala (Because/VMG) a été choisi quant à lui en tant que meilleur enregistrement de musique dansante/électronique de l'année.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action UMG était en hausse de 0,3% lundi après cette razzia de prix, surperformant un indice AEX en repli de 0,7% sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires.





