UMALIS GROUP : Performance Exceptionnelle avec un CA Pro Forma de 16,5 M EUR en 2023

Umalis Group, un leader dynamique dans le portage salarial, dévoile avec fierté son chiffre d'affaires consolidé pro forma pour l'exercice 2023, qui s'élève à 16,5 M€. Cette annonce témoigne de la solidité financière et de la croissance constante de Umalis Group et de ses filiales.

Ce chiffre d'affaires consolidé pro forma reflète la performance globale du Groupe, mettant en lumière son engagement envers l'efficacité opérationnelle et la promotion d'une croissance durable.

La réussite de Umalis Group et de ses filiales découle de leur capacité à anticiper les évolutions du marché, à s'adapter aux nouvelles tendances et à fournir des solutions innovantes à leurs clients. Cette performance exceptionnelle est le fruit du dévouement de nos équipes et de notre engagement envers l'excellence dans tous les aspects de nos activités.

Le groupe maintient sa vision ambitieuse pour l'avenir, cherchant continuellement à élargir son empreinte géographique, à diversifier son portefeuille de services et à renforcer ses partenariats stratégiques. Umalis Group reste résolument positionné pour prospérer dans un environnement économique en constante évolution.

A propos du Groupe UMALIS

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié.

Créée en octobre 2008 par Christian Person et faisant partie du groupe EDERN SAS, UMALIS GROUP SA est cotée sur le Marché Euronext Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact : contact@umalis.fr

https://www.umalis.fr https://www.capeservices.fr