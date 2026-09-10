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Ultraviolette prévoit une usine de 82 millions de dollars face à l'explosion de la demande
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 08:30
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Le constructeur indien de motos électriques Ultraviolette Automotive prévoit d'investir 7,79 milliards de roupies (81,93 millions de dollars) dans une nouvelle usine située dans le sud du pays afin d'augmenter sa capacité de production et de faciliter son entrée sur le marché grand public.

Les inquiétudes concernant la compatibilité des anciens véhicules à essence avec le carburant E20 contribuent à stimuler la demande pour les deux-roues électriques en Inde, où leurs ventes, selon les données gouvernementales, ont dépassé 1,03 million d'unités au cours des huit premiers mois de 2026.

L'usine de Hosur, dans le Tamil Nadu, démarrera avec une capacité annuelle de 250.000 véhicules et pourra être portée à 500.000 unités à mesure que la demande augmentera, ont déclaré à Reuters les fondateurs de la société, soutenus par Qualcomm QCOM.O et TVS Motor TVSM.NS .

Cette usine viendra compléter le site existant de la start-up situé près de Bangalore, qui peut produire jusqu'à 50.000 unités par an.

Le cabinet de conseil McKinsey estime que le taux d'adoption des deux-roues électriques atteindra 40 % à 45 % d'ici l'exercice fiscal 2030. Leur part dans les ventes globales de deux-roues a dépassé les 10 % pour la première fois en août 2026.

“La demande pour nos produits, y compris les prochains modèles Tesseract et Shockwave, dépasse largement la capacité de notre site actuel”, a déclaré à Reuters Narayan Subramaniam, cofondateur et directeur général d'Ultraviolette.

Réputée pour ses motos électriques haut de gamme telles que la F77 et la X47, Ultraviolette prévoit de lancer sa moto Shockwave à moins de 200.000 roupies et son scooter Tesseract à moins de 150.000 roupies.

L'entreprise table sur une demande intérieure sous-jacente d'au moins 10.000 scooters par mois, a indiqué Narayan Subramaniam, un niveau qui pourrait la mettre en concurrence avec de plus grands constructeurs de deux-roues électriques, notamment Ola Electric OLAE.NS et Ather Energy ATHR.NS .

Cet investissement, qui s'étalera sur les cinq prochaines années, sera financé par les réserves internes, les fonds propres et les flux de trésorerie futurs, avec un recours limité à l'endettement, a précisé le directeur technique, Niraj Rajmohan.

Hosur a été choisie en partie pour sa proximité avec le centre de recherche et développement d'Ultraviolette à Bangalore et pour son accès à une chaîne d'approvisionnement automobile, a expliqué Niraj Rajmohan.

Ultraviolette a vendu plus de 3.000 motos électriques dans le monde au cours du premier semestre, contre environ 1.756 unités pour Zero Motorcycles et environ 300 pour la LiveWire de Harley-Davidson LVWR.N , a-t-elle indiqué.

Selon Narayan Subramaniam, les exportations vers l'Europe et l'Amérique latine représentent environ 15 % des ventes et pourraient atteindre 25 % d'ici cinq ans.

(1 dollar = 95,0800 roupies indiennes)

par Akash Sriram

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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