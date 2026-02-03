 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ultragenyx progresse grâce à une thérapie génique qui s'avère bénéfique à long terme pour le traitement d'une maladie cérébrale infantile rare
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Ultragenyx RARE.O augmentent de 4 % à 25,75 $ dans les échanges avant bourse ** La société affirme que sa thérapie génique expérimentale aide les enfants atteints du syndrome de Sanfilippo de type A - une maladie rare qui endommage rapidement le cerveau - à conserver des capacités clés pendant plus de huit ans

** Le syndrome de Sanfilippo de type A survient lorsque l'organisme ne peut pas décomposer certaines substances, ce qui entraîne un grave déclin du cerveau; la plupart des enfants meurent à l'adolescence, selon la société ** Selon Co, les enfants traités ont conservé des compétences telles que la marche, la communication et l'alimentation autonome, alors que la plupart des enfants non traités perdent ces capacités à un stade précoce

** Le traitement de Co, l'UX111, est administré en une seule perfusion; l'effet secondaire le plus courant est une augmentation temporaire des enzymes hépatiques

** RARE soumet à nouveau une demande d'approbation accélérée auprès de la FDA; la décision est attendue pour le troisième trimestre 2026, selon la société

** Les actions ont baissé de ~45% en 2025

Valeurs associées

ULTRAGENYX PHARM
24,9100 USD NASDAQ +0,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank