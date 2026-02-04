Norvège: Høiby rejette une première accusation de viol au domicile du couple princier

Croquis d'audience de Marius Borg Hoiby (c) entouré de ses avocats Ellen Holager Andenaes et Petar Sekulic, mardi lors de la première audience de son procès à Oslo, le 3 février 2026 ( NTB / Ole Berg-Rusten )

Le fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, a admis mercredi une vie pleine d'excès mais a rejeté la première des quatre accusations de viols, lequel se serait produit au domicile du couple princier.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, M. Høiby doit répondre de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur d'ex-compagnes.

Le jeune homme de 29 ans conteste les accusations les plus graves, notamment les viols, passibles au total de jusqu'à 16 ans de prison.

En jean, la chemise débraillée sous un pull, M. Høiby a fondu en larmes au moment d'entamer ses explications devant le tribunal d'Oslo mercredi, au deuxième jour de son procès.

Ses premiers mots ont consisté en une attaque contre les médias qui, dit-il, l'ont "harcelé" depuis l'âge de trois ans, quand la rencontre entre sa mère Mette-Marit et le prince Haakon l'a projeté dans la sphère publique.

"Je suis surtout connu comme le fils de ma mère, pas comme autre chose. J'ai donc eu un besoin de reconnaissance extrêmement élevé toute ma vie", a-t-il déclaré.

"Et ça s'est traduit par beaucoup de sexe, beaucoup de drogues et beaucoup d'alcool", a-t-il ajouté.

Il poursuivra ses explications jeudi.

- Trou noir -

Auparavant, une première victime présumée avait témoigné du viol qu'elle aurait subi lors d'une after party.

Les faits se seraient produits dans la nuit du 19 au 20 décembre 2018 dans un sous-sol au domicile du couple princier sur le domaine royal de Skaugum, en dehors d'Oslo, alors que, selon l'accusé lui-même, "(ses) parents étaient à la maison".

La victime présumée n'en a pris pleinement connaissance que des années plus tard lorsque, convoquée pour une audition, la police lui a montré des photos et vidéos incriminantes saisies chez l'accusé, et sur lesquelles elle semble inconsciente, selon les enquêteurs.

"Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas croire que Marius me ferait quelque chose comme ça. C'est une trahison et un choc", a-t-elle dit.

Lors de cette after party, après une brève relation sexuelle qu'elle dit avoir interrompue, elle aurait été victime d'un viol alors qu'elle n'était pas en état de résister, selon l'accusation.

Elle-même ne se souvient pas de s'être endormie sur les lieux cette nuit-là, évoquant "un gros trou noir".

Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )

Les photos et vidéos en cause n'ont pas été montrées aux médias qui ont interdiction de dévoiler l'identité de cette femme.

"Regardez mon visage: est-ce que j'ai l'air consciente? On voit bien que je suis complètement inconsciente. On dirait même que je ne respire pas", a-t-elle déclaré au sujet des images.

"Je soupçonne que j'ai peut-être ingéré quelque chose à mon insu", a-t-elle dit. "C'est ce que je crois, à 100%", a-t-elle répondu, à la question de savoir si elle pensait avoir été droguée.

La défense a rétorqué qu'elle avait dit le contraire lors de son audition par la police, où elle aurait déclaré ne pas avoir eu le sentiment d'avoir été droguée.

"Je ne me rappelle pas moi-même les avoir prises", a déclaré M. Høiby au sujet des mêmes images. "Mais, nous avons eu des relations sexuelles en étant complètement éveillés et consentants", a-t-il assuré.

"Je n'ai pas pour habitude d'avoir des rapports sexuels avec des femmes qui ne sont pas éveillées", a-t-il insisté, en reconnaissant que la femme a l'air endormie dans ces vidéos.

- Versions opposées -

Les quatre viols supposés ont tous eu lieu après des rapports consentis, souvent après des soirées arrosées alors que les victimes n'étaient pas en état de se défendre, selon l'accusation.

La défense, de son côté, argue qu'il s'agissait à chaque fois de "relations sexuelles parfaitement normales et consenties".

Ellen Holager Andenæs, avocate de Marius Borg Høiby, le 3 février 2026 à Oslo ( NTB / Ole Berg-Rusten )

Ce scandale, le plus gros qui ait jamais éclaboussé la famille royale norvégienne, a terni l'image de l'institution dans le pays scandinave, même si M. Høiby n'occupe pas de fonctions officielles.

Le couple princier n'assistera pas au procès hautement médiatisé et qui doit durer sept semaines.

Tiraillée entre ses rôles de mère et de future reine, la princesse Mette-Marit mène déjà d'autres combats.

Suite à la publication de nouveaux documents aux États-Unis, elle doit depuis ce week-end répondre de ses liens passés et apparemment étroits avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

A 52 ans, elle lutte aussi contre une maladie pulmonaire incurable qui risque de lui valoir bientôt une transplantation périlleuse.