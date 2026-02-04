RTX renforce sa capacité industrielle avec cinq accords majeurs sur les munitions critiques
RTX annonce que sa filiale Raytheon a signé cinq accords-cadres de long terme, pouvant aller jusqu'à 7 ans, avec le Department of War américain pour accroître la production de munitions critiques.
Ces accords portent sur les missiles de croisière Tomahawk, les missiles air-air AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), les intercepteurs Standard Missile-3 Block IB et Block IIA, ainsi que le Standard Missile-6.
Dans ce cadre, la production annuelle de Tomahawk dépassera 1 000 unités, celle des AMRAAM atteindra au moins 1 900 missiles et celle des SM-6 excédera 500 unités, certaines lignes voyant leurs cadences multipliées par 2 à 4.
RTX prévoit également d'augmenter la production des SM-3 Block IIA et d'accélérer celle des SM-3 Block IB, en réponse à une demande mondiale en forte croissance. Le groupe poursuivra ses investissements dans les technologies, les sites industriels et les effectifs afin de soutenir ces niveaux de production historiquement élevés.
Chris Calio, directeur général et président de RTX, souligne que ces accords "redéfinissent la manière dont l'Etat et l'industrie peuvent coopérer pour accélérer la livraison de technologies critiques".
La production sera assurée dans les installations de Raytheon en Arizona, en Alabama et dans le Massachusetts, les investissements associés étant déjà intégrés aux perspectives financières 2026 du groupe.
