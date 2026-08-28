Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions annuelles, la croissance étant portée par ses investissements dans le marketing et les produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 4 et 5) par Arriana McLymore et Neil J Kanatt

Le distributeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, pariant que ses investissements en marketing et dans l'élargissement de sa gamme de produits stimuleraient la demande alors qu'il poursuit l'ouverture de magasins aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires net a grimpé de 8,9 % pour atteindre 3 milliards de dollars, porté par les ventes à périmètre constant, l'acquisition de Space NK et l'ouverture nette de 13 magasins aux États-Unis au deuxième trimestre — soit près de la moitié du total du premier semestre.

Malgré une inflation tenace, les consommateurs à revenus élevés et les jeunes acheteurs continuent de dépenser sans compter pour des marques de parfums et de maquillage tendance et à forte marge. Kecia Steelman, directrice générale d’Ulta Beauty, a déclaré que les clients n’avaient pas opté pour des produits moins chers au deuxième trimestre et qu’ils continuaient à acheter des produits de prestige. "Nous n’avons constaté aucun changement notable dans le comportement des consommateurs au cours de ce trimestre", a déclaré Kecia Steelman. "Nous observons une augmentation des dépenses sur l’ensemble des segments de clientèle."

L’entreprise, qui est en pleine restructuration sous la direction de Kecia Steelman, a su tirer parti de cette demande grâce à des exclusivités de marques associées à des célébrités, comme le parfum "Hot Girl Summer" de la rappeuse Megan Thee Stallion, et à une offensive sur TikTok Shop qui a stimulé les ventes auprès de la génération Z.

Lors de la présentation de ses résultats, Ulta a indiqué que près de la moitié de son chiffre d’affaires provenait de marques et de produits exclusifs de son assortiment.

"La confiance fragile des consommateurs pourrait même jouer en faveur d’Ulta Beauty en renforçant l’"effet rouge à lèvres" – cette tendance des consommateurs à continuer de dépenser pour des petits luxes abordables tels que les produits de beauté", a déclaré le cabinet d’études Placer.ai.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 6,7 % et 7,2 %, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 6 % à 7 %.

Ulta prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 28,70 et 29 dollars, contre une prévision antérieure de 28,36 à 28,80 dollars par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, qui s'élève à 3,04 milliards de dollars, a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 2,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel par action, de 6,55 dollars, a dépassé les estimations de 6,19 dollars.

"Les excellents résultats trimestriels d’Ulta témoignent des efforts déployés par l’entreprise pour s’imposer comme le distributeur de produits de beauté préféré des consommateurs, malgré une concurrence croissante de la part d’acteurs tels qu’Amazon et TikTok", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.