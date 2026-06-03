Ulta Beauty en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et dévoilé sa stratégie concernant TikTok

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action du distributeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O a progressé de 1,2% à 501 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations du premier trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à la demande de produits haut de gamme et à l'attrait exercé sur les jeunes consommateurs par la campagne TikTok menée par la directrice générale Kecia Steelman

** Barclays estime que, bien que la concurrence s'intensifie et que les consommateurs soient de plus en plus sensibles au rapport qualité-prix à court terme, les perspectives à long terme d'Ulta restent solides, soutenues par la croissance numérique, la fidélité de la clientèle, ainsi que l'innovation et l'exclusivité des produits qui stimulent les ventes

** La société table désormais sur un bénéfice par action annuel compris entre 28,36 et 28,80 dollars, contre une prévision antérieure de 28,05 à 28,55 dollars

** Sur 28 courtiers, 20 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 7 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 685 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 18,2% depuis le début de l'année