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Ulta Beauty dépasse les attentes, mais la marge brute déçoit
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 17:31
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Le distributeur américain de produits de beauté Ulta Beauty a publié hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour son 2e trimestre et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, mais sa marge brute semblait décevoir le marché.

Le titre du détaillant de cosmétiques perdait 4,3% à 517,1 dollars dans le sillage de cette publication, ce qui portait à plus de 14,5% ses pertes depuis le début de l'année.

Le groupe basé dans l'Illinois a fait état jeudi après la clôture des marchés d'un chiffre d'affaires net de 3,04 milliards de dollars au titre des trois mois clos début juin, soit une hausse de 8,9% en données publiées.

A périmètre comparable, sa croissance se limite cependant à 3,8%. Les analystes financiers étaient toutefois moins ambitieux, avec une estimation moyenne qui ressortait à 3%.

Le bénéfice opérationnel ressort, lui, en hausse de 10,1% à 379,6 millions de dollars, soit une marge d'exploitation en amélioration à 12,5%, contre 12,4% un an plus tôt.

Sa marge brute s'est néanmoins tassée pour s'établir à 39,1% contre 39,2% alors que le consensus l'attendait stable.

Certains analystes s'inquiètent par ailleurs d'un recours grandissant aux offres promotionnelles dans un marché très concurrentiel, une tendance qui pourrait selon eux s'inscrire dans la durée.

Objectifs revus à la hausse et rachats d'actions amplifiés

Ces éléments éclipsaient les annonces les plus favorables de la publication.

Grâce à l'expansion de son réseau de magasins, aux investissements réalisés dans son offre et à ses dépenses marketing, Ulta a en effet revu à la hausse sa prévision de croissance pour l'exercice en cours, tablant sur un chiffre d'affaires net en progression de 6,7% à 7,2%, et non plus entre 6% et 7%.

En données comparables, sa croissance est désormais envisagée dans un intervalle allant de 3,2% à 3,7%, contre une estimation précédente comprise entre 2,5% et 3,5%.

Son objectif de bénéfice par action (BPA) ajusté a quant à lui été porté de 28,36-28,80 dollars à 28,70-29 dollars.

Le groupe fondé en 1990, et qui compte aujourd'hui plus de 1 500 boutiques aux Etats-Unis, a par ailleurs revu à la hausse le montant qu'il entend consacrer à ses rachats d'actions sur l'exercice 2025/2026, désormais fixé à 1,8 milliard de dollars contre 1,5 milliard auparavant, une nouvelle qui laissait là encore le marché de marbre.

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ULTA BEAUTY
518,8000 USD NASDAQ -3,94%
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