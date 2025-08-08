 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Washington et Moscou préparent un accord de paix qui consolide les gains russes-Bloomberg
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:51

Les Etats-Unis et la Russie cherchent à conclure un accord de paix en Ukraine qui comprendrait la consolidation des prises territoriales russes depuis le début de la guerre en 2022, a rapporté Bloomberg vendredi.

Responsables américains et russes travaillent à ce plan en amont d'une rencontre prévue la semaine prochaine entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, ont déclaré des sources aux fait des discussions à Bloomberg.

Les États-Unis s'efforcent également d'obtenir l'adhésion de l'Ukraine et de ses alliés européens, qui est loin d'être acquise, ont ajouté ces sources sous couvert d'anonymat.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations dans l'immédiat.

(Rédigé par Dheeraj Kumar à Bangalore, version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine

