Ukraine-Une attaque russe fait 20 morts à Zaporijjia, passe d'armes Zelensky-Trump

(Actualisé avec nouveau bilan et déclarations de Trump)

par Sergiy Chalyi et Max Hunder

Vingt personnes, dont trois enfants, ont été tuées samedi lors d'une attaque russe contre la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord levant les sanctions sur le diesel russe, un revers majeur pour Kyiv.

Une fillette de six ans figure parmi les victimes d'une frappe qui a réduit une partie d'un immeuble résidentiel à l'état de gravats.

Dix-huit autres personnes ont été blessées dans cette attaque contre Zaporijjia, ville industrielle dont la périphérie se situe à moins de 30 km de la ligne de front.

"Aujourd'hui, la Russie a fêté la levée des sanctions sur les exportations de diesel en larguant cinq bombes planantes sur des immeubles résidentiels à Zaporijjia", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky, dans l'une de ses critiques les plus virulentes à ce jour à l'encontre de la Maison blanche.

Donald Trump a rétorqué que Volodimir Zelensky "ferait mieux d'arrêter immédiatement" de bombarder les raffineries russes, ajoutant : "Je suggère qu'ils (les Ukrainiens, NDLR) se trouvent un nouveau dirigeant capable de conclure un accord."

L'attaque russede samedi est la dernière en date d'une série de frappes particulièrement meurtrières en Ukraine ces dernières semaines. Près de 80 civils ont été tués lors de frappes russes mercredi et jeudi, dont au moins 30 dans un bombardement contre la ville-garnison de Kramatorsk, dans l'est du pays, et 22 autres dans une attaque de missile contre la ville de Pryluky, située à environ 130 km à l'est de Kyiv.

Le gouverneur local, Mykhaïlo Semikine, a déclaré que la Russie avait frappé plusieurs sites simultanément dans les premières heures de samedi.

Des secouristes ont progressé à travers les décombres pour extraire vivants d'autres habitants de l'immeuble. Un homme, dont la jambe était coincée sous les gravats, criait de douleur pendant qu'il était dégagé.

"D'AUTRES SIGNAUX SONT NÉCESSAIRES"

Zaporijjia, qui comptait plus de 700.000 habitants avant la guerre, est régulièrement visée par les bombardements russes, dont l'intensité s'est accrue au cours des derniers mois.

"La nuit dernière a constitué une nouvelle confirmation que la Russie considère tout allègement de la pression comme un signal lui permettant soi-disant de continuer à faire la guerre, de continuer à larguer des bombes sur les villes. D'autres signaux sont nécessaires", a déclaré Volodimir Zelensky.

Une attaque de missile menée samedi après-midi a également frappé un restaurant à Kyiv, blessant sept personnes.

Des drones russes ont survolé la capitale ukrainienne tout au long de la journée dans le cadre d'une nouvelle vague massive de bombardements, la plus importante depuis les premiers jours de la guerre.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi en début se soirée que ses drones avaient frappé plus tôt un centre de traitement de données à Kyiv ainsi qu'un cargo transportant des fournitures militaires vers le port ukrainien d'Odessa.

Dans un communiqué, il a ajouté que le site de Kyiv était utilisé par les forces armées ukrainiennes pour collecter, traiter et stocker des renseignements. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

La décision de Donald Trump de lever les sanctions sur les exportations de diesel russe intervient alors que son administration cherche à enrayer la hausse des prix des carburants, qui ont bondi dans le contexte du conflit opposant les États-Unis à l'Iran.

Kyiv avait au contraire exhorté Washington à accroître la pression sur la Russie afin de la contraindre à engager de véritables négociations pour mettre fin à la guerre, qui dure depuis quatre ans et demi.

L'ACCORD SUR LE DIESEL A PRIS KYIV PAR SURPRISE

Donald Trump a en outre critiqué les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes, estimant qu'elles avaient contribué à faire grimper les prix mondiaux. Kyiv dit vouloir un arrêt total des attaques visant les infrastructures énergétiques des deux camps, alors que Moscou continue de pilonner le réseau électrique ukrainien.

Samedi, plusieurs secteurs de Kyiv et de sa région ont été privés d'électricité, provoquant l'arrêt complet du métro de la capitale pour la deuxième fois de la semaine.

Ces dernières frappes sont intervenues après des discussions à Miami entre responsables ukrainiens et européens et négociateurs américains, vendredi, en vue d'élaborer une proposition commune pour mettre fin à la guerre, selon une source proche du dossier.

L'agence de presse officielle russe Tass, citant une source, a rapporté samedi que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient se rendre à Moscou au cours des deux prochaines semaines.

Donald Trump a annoncé l'accord sur le diesel alors que les négociations de vendredi étaient en cours, une décision qui, selon Volodimir Zelensky, a pris Kyiv par surprise.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue américain, qu'une reprise immédiate des pourparlers de paix était peu probable, invoquant les attaques de drones ukrainiens contre Moscou.

Par ailleurs, quatre civils ont été tués et cinq autres blessés à la suite d'attaques ukrainiennes contre la région de Louhansk, sous contrôle russe dans l'est de l'Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur local installé par Moscou.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante et l'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Sergiy Chalyi à Zaporijjia et Max Hunder in Lviv, avec Dan Peleschuk, Susan Heavey et Steve Holland à Washington, version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)