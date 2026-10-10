Ukraine-Douze morts à Zaporijjia après une attaque russe

(Updates death toll, adds details, quotes from Zelenskiy)

par Sergiy Chalyi et Max Hunder

Douze personnes, dont trois enfants, ont été tuées lors d'une attaque russe contre la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, samedi, au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord levant les sanctions sur le diesel russe, un revers majeur pour Kyiv.

Une fillette de six ans figure parmi les victimes d'une frappe qui a réduit une partie d'un immeuble résidentiel à l'état de gravats.

"Aujourd'hui, la Russie a fêté la levée des sanctions sur les exportations de diesel en larguant cinq bombes planantes sur des immeubles résidentiels à Zaporijjia", a déclaré le président Volodimir Zelensky, dans l'une de ses critiques les plus virulentes à ce jour à l'encontre de la Maison blanche.

Quatorze autres personnes ont été blessées dans l'attaque contre Zaporijjia, ville industrielle dont la périphérie se situe à moins de 30 km de la ligne de front.

Ce bombardement est le dernier en date d'une série de frappes particulièrement meurtrières en Ukraine ces dernières semaines. Près de 80 civils ont été tués dans des frappes russes en l'espace de deux jours plus tôt cette semaine.

Le gouverneur local, Mykhaïlo Semikine, a déclaré que la Russie avait frappé plusieurs sites simultanément dans les premières heures de samedi.

Des secouristes ont progressé à travers les décombres pour extraire vivants d'autres habitants de l'immeuble. Un homme, dont la jambe était coincée sous les gravats, criait de douleur pendant qu'il était dégagé.

Zaporijjia, qui comptait plus de 700.000 habitants avant la guerre, est régulièrement visée par les bombardements russes, dont l'intensité s'est accrue au cours des derniers mois.

"La nuit dernière a constitué une nouvelle confirmation que la Russie considère tout allègement de la pression comme un signal lui permettant soi-disant de continuer à faire la guerre, de continuer à larguer des bombes sur les villes. D'autres signaux sont nécessaires", a déclaré Volodimir Zelensky.

(Sergiy Chalyi à Zaporizhzhia et Max Hunder in Lviv; version française Nicolas Delame)