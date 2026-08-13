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Ukraine-Attaque russe contre le port d'Izmaïl-autorités locales
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 06:35
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La Russie a mené dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque à proximité du port ukrainien d'Izmaïl, sur le Danube, provoquant des dégâts et un incendie, ont déclaré les autorités régionales via la messagerie Telegram.

Cette attaque survient après que Moscou a dénoncé la veille une attaque de Kyiv contre le port de Novorossysk, en mer Noire, important pour les exportations céréalières russes.

La Roumanie a déployé deux avions de chasse alors qu'une "cible aérienne" s'est trouvée pendant une dizaine de minutes dans son espace aérien avant de pénétrer en Ukraine, a déclaré le ministère roumain de la Défense sur le réseau social X.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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