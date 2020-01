Ukraine Airlines-Paris appelle à la plus grande clarté le plus rapidement possible

PARIS, 10 janvier (Reuters) - La France a appelé vendredi à ce que la clarté soit faite le plus rapidement possible sur les circonstances de la chute de l'avion d'Ukraine International Airlines peu après son décollage de Téhéran mercredi, qui pourrait selon Washington et Ottawa avoir été abattu par un tir de missile iranien. "Avant les spéculations, il faut établir la vérité dans les conditions de transparence les plus totales, solliciter les autorités iraniennes pour qu'elles le fassent", a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian sur RTL. "La France est disponible pour contribuer à l'expertise nécessaire, avant de prendre position il faut une clarté totale sur ce qu'il s'est passé", a-t-il ajouté. "Il importe que la plus grande clarté soit faite et le plus rapidement possible". (Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)