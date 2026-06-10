Uganda Airlines s'engage à acheter 10 nouveaux Boeing, selon la chaîne de télévision nationale

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Le président ougandais Yoweri Museveni a assisté à la signature d'un accord d'acquisition d'avions entre Uganda Airlines et le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N portant sur dix nouveaux appareils, a rapporté la chaîne nationale UBC.