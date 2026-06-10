 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uganda Airlines s'engage à acheter 10 nouveaux Boeing, selon la chaîne de télévision nationale
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président ougandais Yoweri Museveni a assisté à la signature d'un accord d'acquisition d'avions entre Uganda Airlines et le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N portant sur dix nouveaux appareils, a rapporté la chaîne nationale UBC.

Valeurs associées

BOEING CO
208,320 USD NYSE -2,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 161,83 -0,51%
SOITEC
125,35 -10,56%
Pétrole Brent
93,74 +1,52%
STELLANTIS
5,778 -4,27%
2CRSI
49 -2,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank