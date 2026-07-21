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Uganda Airlines commande 8 Boeing pour moderniser sa flotte
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 11:54

La compagnie nationale ougandaise mise sur les 737 MAX et 787 Dreamliner afin d'accompagner la hausse du trafic régional et international.

Boeing annonce que Uganda Airlines a commandé 4 Boeing 737-8 et 4 Boeing 787-9 Dreamliner, sa première commande d'avions auprès du constructeur américain. Cette acquisition vise à moderniser la flotte et à soutenir le développement du réseau régional et international de la compagnie.

Les 737-8 seront déployés sur les liaisons intra-africaines ainsi que vers le Moyen-Orient et l'Inde, tandis que les 787-9 desserviront les lignes long-courriers à forte demande vers le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe.

Selon Boeing, l'utilisation combinée des 737 MAX et des 787 Dreamliner permettra de réduire la consommation de carburant de 20 à 25% par rapport aux appareils qu'ils remplaceront, tout en augmentant les capacités de la compagnie.

"Cet engagement avec Boeing marque une étape déterminante dans la croissance d'Uganda Airlines", a déclaré Ato Girma Wake, directeur général de la compagnie, qui souhaite également renforcer le rôle d'Entebbe comme plateforme aérienne régionale.

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