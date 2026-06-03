UE: Le Tribunal rejette le recours de Vivendi contre une demande d'informations sur le dossier Lagardère

Le logo du groupe français de médias Vivendi à Paris

(Bien lire que le litige ‌concerne les pouvoirs d'investigation des régulateurs)

Vivendi ​a perdu mercredi son recours contre les autorités européennes de la concurrence, le Tribunal de l'Union européenne ayant ​confirmé que la Commission était en droit d'exiger des informations dans ​le cadre de son enquête ⁠sur le rachat de Lagardère en 2023.

Vivendi avait ‌contesté la demande de renseignements adressée par la Commission imposant l’obligation de fournir, notamment, tous ​les documents relatifs ‌à son acquisition du contrôle exclusif de ⁠Lagardère, invoquant la protection des sources journalistiques et le respect de la vie privée.

"Aucun des moyens invoqués par ⁠les requérantes ‌n’étant jugé fondé, le Tribunal rejette les ⁠recours dans leur ensemble", a déclaré le Tribunal ‌de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg.

Vivendi n'a pas ⁠immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Bien ⁠qu’aucune décision finale ‌n’ait encore été rendue, le conglomérat français risque une ​amende pouvant atteindre 10% ‌de son chiffre d’affaires annuel mondial s’il est reconnu coupable de violation ​des règles européennes de contrôle des concentrations, pour avoir pris le contrôle du groupe Lagardère ⁠de manière anticipée ("gun-jumping").

Ces dernières années, l’exécutif européen a infligé de lourdes amendes à titre dissuasif aux entreprises qui enfreignaient les règlements sur les concentrations.

(Foo Yun Chee, Inti Landauro et Makini Brice, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)