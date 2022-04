UCAR : Suspension de cotation de ses actions dans l'attente d'un communiqué

BOULOGNE BILLANCOURT, France , 8 avril 2022 /PRNewswire/ -- UCAR a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre (FR0011070457 - ALUCR) à partir du 8 avril 2022 avant bourse, dans l'attente de la publication prochaine d'un communiqué de presse.

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 70 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 437 agences et une flotte de près de 8 000 véhicules. En 2021, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 69 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.