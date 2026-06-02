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UBS toujours à vendre sur Renault
information fournie par AOF 02/06/2026 à 10:28

(Zonebourse.com) - Renault poursuit sa baisse à la Bourse de Paris (-0,42%, à 28,32 euros) après déjà trois replis consécutifs. La veille, le titre a plongé de 3,89%, pénalisé par des données de ventes décevantes pour le groupe.

Selon la Plateforme Automobile, les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont augmenté de 3,68% au mois de mai en France, mais celles du groupe Renault se sont affaissées de 7,61%, avec une baisse de 2,95% pour Dacia et un repli de 10,93% pour la marque au losange. Seule embellie, les ventes d'Alpine ont bondi de 46,99%, toutefois en nombre d'unités vendues, elles ne représentent que 0,96% des ventes totales du groupe le mois dernier.

Les analystes d'UBS estiment que le deuxième trimestre a débuté sur une note plutôt faible pour le constructeur automobile français, mais le mois de juin est généralement le mois plus important du trimestre et la performance des ventes unitaires de Renault pourrait être portée par des canaux de distribution plus rentables et une discipline sur les prix.

Pour l'ensemble de l'année, les analystes de la banque suisse tablent sur une marge d'Ebit de 5%. Dans le détail, ils pensent qu'une plus forte pénétration des véhicules électriques, la hausse des "ventes aux partenaires", l'expansion internationale et les pressions concurrentielles pointent vers un affaiblissement de la performance financière.

A la question de savoir si le groupe peut maintenir sa marge de rentabilité autour de 6% à moyen terme, les analystes répondent par la négative. Ils pensent même que la marge d'Ebit du groupe tendra vers 3-4% d'ici 2028, contre 6% en 2025.

En guise de conclusion, UBS relève que Renault est le seul constructeur qui n'a pas (encore) connu de normalisation brutale de sa marge de rentabilité après la période de superprofits post-Covid dont l'industrie automobile a bénéficié. Toujours selon UBS, cette tendance devrait s'accentuer en 2026, principalement en raison de la dégradation des prix. En outre, à moyen terme, la plupart des leviers de croissance des ventes (expansion internationale, électrification de Dacia, BEV low-cost) sont dilutifs pour les marges soulignent les analystes.

La recommandation sur le titre est toujours à vendre, avec une cible de cours inchangée à 28 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 10:28:00.

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