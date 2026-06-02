Football: Embolo privé de voyage aux États-Unis avec la Suisse, son ESTA fait l'objet d'un examen complémentaire

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe B - Suisse v Slovénie
par Julien Pretot
L'attaquant suisse Breel Embolo ne voyagera pas mardi aux États-Unis avec sa sélection pour la Coupe du monde, sa demande d'une autorisation de voyage (ESTA) faisant l'objet d'un examen complémentaire, a déclaré la Fédération suisse de football.
"Breel Embolo ne peut malheureusement pas voyager aux États-Unis avec l'équipe pour le moment", a déclaré la Fédération suisse dans un communiqué.
"Son autorisation ESTA était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier ESTA faisait à nouveau l'objet d'un examen complémentaire."
"Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et partons du principe que Breel rejoindra l’équipe soit encore aujourd’hui, soit demain", a-t-elle ajouté.
Un porte-parole de l'équipe, qui s'apprêtait à embarquer dans l'avion à destination de Los Angeles, a déclaré à Reuters que la Suisse s'était rendue sur le sol américain l'an passé pour affronter le Mexique et les États-Unis. Breel Embolo avait alors été autorisé à entrer dans le pays.
La Suisse est dans le groupe B de la Coupe du monde aux côtés du Canada, pays co-organisateur, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar. Son premier match aura lieu le 12 juin à Toronto contre le Canada.
La Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
(Rédigé par Julien Pretot; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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