 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Embolo privé de voyage aux États-Unis avec la Suisse, son ESTA fait l'objet d'un examen complémentaire
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 13:39

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe B - Suisse v Slovénie

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe B - Suisse v Slovénie

par Julien Pretot

‌L'attaquant suisse Breel Embolo ne voyagera pas mardi aux ​États-Unis avec sa sélection pour la Coupe du monde, sa demande d'une autorisation de voyage (ESTA) faisant l'objet d'un examen ​complémentaire, a déclaré la Fédération suisse de football.

"Breel Embolo ne peut malheureusement ​pas voyager aux États-Unis avec ⁠l'équipe pour le moment", a déclaré la Fédération suisse ‌dans un communiqué.

"Son autorisation ESTA était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons ​toutefois été informés ‌que son dossier ESTA faisait à nouveau l'objet ⁠d'un examen complémentaire."

"Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et partons du principe que Breel rejoindra ⁠l’équipe soit encore ‌aujourd’hui, soit demain", a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de ⁠l'équipe, qui s'apprêtait à embarquer dans l'avion à destination ‌de Los Angeles, a déclaré à Reuters ⁠que la Suisse s'était rendue sur le sol ⁠américain l'an passé ‌pour affronter le Mexique et les États-Unis. Breel Embolo ​avait alors été autorisé ‌à entrer dans le pays.

La Suisse est dans le groupe B de la ​Coupe du monde aux côtés du Canada, pays co-organisateur, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar. Son ⁠premier match aura lieu le 12 juin à Toronto contre le Canada.

La Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Julien Pretot; version française Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron salue les Bleus avant la Coupe du monde nord-américaine à Clairefontaine le 2 juin 2026 ( POOL / Thomas Padilla )
    Macron s'est rendu à Clairefontaine pour encourager les Bleus avant le Mondial
    information fournie par AFP 02.06.2026 14:53 

    Emmanuel Macron s'est rendu mardi midi au centre d'entraînement de l'équipe de France de football à Clairefontaine pour encourager les Bleus et déjeuner avec eux, avant la Coupe du monde nord-américaine. Accompagné de sa femme Brigitte Macron et de la ministre ... Lire la suite

  • ibm (Crédit: Carson Masterson / Unsplash)
    Wedbush relève son objectif de cours sur IBM
    information fournie par Zonebourse 02.06.2026 14:43 

    Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur IBM et relève son objectif de cours de 320 USD à 350 USD, se disant de plus en plus confiant dans la capacité du groupe à "poursuivre sa croissance rentable sur ses marchés verticaux, nouveaux comme existants, les ... Lire la suite

  • L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde
    L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 02.06.2026 14:35 

    Que leur volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. Pour se porter chance avant la Coupe du monde, parce qu’il en faut toujours un peu, l’avion qui transportera ses joueurs brésilien aux Etats-Unisterre a été baptisé . Une tradition qui est courante dans le ... Lire la suite

  • Le Fouquet's et le Cheval Blanc à Paris, le Martinez à Cannes... Six hôtels ont rejoint le cercle très fermé des palaces en France ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Six nouveaux hôtels "fiers" d'entrer dans le cercle restreint des palaces
    information fournie par AFP 02.06.2026 14:30 

    Fouquet's, Bulgari, Martinez... Six nouveaux établissements ont fait leur entrée mardi dans le cercle très des palaces français, trois à Paris et trois en région, une distinction sur laquelle ils comptent pour accroître leur notoriété internationale. Le label de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank