Football: Embolo privé de voyage aux États-Unis avec la Suisse, son ESTA fait l'objet d'un examen complémentaire

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe B - Suisse v Slovénie

par Julien Pretot

‌L'attaquant suisse Breel Embolo ne voyagera pas mardi aux ​États-Unis avec sa sélection pour la Coupe du monde, sa demande d'une autorisation de voyage (ESTA) faisant l'objet d'un examen ​complémentaire, a déclaré la Fédération suisse de football.

"Breel Embolo ne peut malheureusement ​pas voyager aux États-Unis avec ⁠l'équipe pour le moment", a déclaré la Fédération suisse ‌dans un communiqué.

"Son autorisation ESTA était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons ​toutefois été informés ‌que son dossier ESTA faisait à nouveau l'objet ⁠d'un examen complémentaire."

"Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et partons du principe que Breel rejoindra ⁠l’équipe soit encore ‌aujourd’hui, soit demain", a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de ⁠l'équipe, qui s'apprêtait à embarquer dans l'avion à destination ‌de Los Angeles, a déclaré à Reuters ⁠que la Suisse s'était rendue sur le sol ⁠américain l'an passé ‌pour affronter le Mexique et les États-Unis. Breel Embolo ​avait alors été autorisé ‌à entrer dans le pays.

La Suisse est dans le groupe B de la ​Coupe du monde aux côtés du Canada, pays co-organisateur, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar. Son ⁠premier match aura lieu le 12 juin à Toronto contre le Canada.

La Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Julien Pretot; version française Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)