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UBS révise à la baisse ses estimations de résultats pour l'exercice 2026 sur Kardex
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 14:41

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 346 francs suisses (contre 357 francs suisses) après la révision à la baisse des prévisions du groupe.

L'analyste estime que les perspectives à moyen terme restent cependant positives.

UBS révise principalement à la baisse ses estimations pour l'exercice 2026, tandis que celles pour les exercices 2027 et 2028 restent globalement inchangées.

"À la lumière de la récente publication de résultats de Kardex et de la dynamique positive de croissance des commandes et des ventes du groupe, indiquée par la société, nous relevons également nos prévisions de croissance organique des ventes pour les exercices 2026, 2027 et 2028, au niveau du groupe, à 17 %, 13 % et 8 % respectivement" indique le bureau d'analyse.

"Par ailleurs, en raison des effets de mix défavorables et des hausses de coûts (principalement des ventes et de l'informatique) également indiqués par la société au sein de la division Produits automatisés, nous abaissons nos prévisions de marge d'EBIT (ajustée UBS) pour les exercices 2026, 2027 et 2028 du groupe à 9,3 %, 12,1 % et 12,6 % respectivement" rajoute UBS.

Par conséquent, pour l'exercice 2026, ce chiffre se situe approximativement au milieu de la fourchette des prévisions révisées de Kardex (8-10 %).

UBS estime que ces variations cumulées entraînent des révisions du BPA ajusté pour les exercices 2026, 2027 et 2028 de -21 %, 0 % et 2 % respectivement.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 14:41:00.

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