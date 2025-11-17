UBS reste positive sur les perspectives du cuivre

(AOF) - La banque suisse UBS reste optimiste quant au cours du cuivre d’ici 2026, car elle estime que la croissance de la demande restera solide, à hauteur d’environ 3%, tandis que la croissance de l’offre minière et raffinée sera inférieure à 1%. En conséquence, le déficit ainsi créé entraînera une réduction des stocks et un raffermissement des fondamentaux, ce qui soutiendra une hausse durable des prix, explique UBS. Cependant, le spécialiste ne s’attend pas à ce que le cours du cuivre sur le LME se maintienne durablement au-dessus de 11 000 dollars la tonne à court terme.