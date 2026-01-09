Tempêtes Goretti et Elli: de fortes intempéries s'abattent sur une partie de l'Europe

Des vagues s’écrasent sur les rochers près du phare de Goury, à Auderville, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Tempête Goretti au Royaume-Uni et en France, tempête de neige Elli en Allemagne: une partie de l'Europe - où sévit une vague de froid - affronte vendredi de nouvelles intempéries.

Avec ses rafales de vent "exceptionnelles", selon l'agence britannique de météorologie (Met office), la tempête Goretti, accompagnée de chutes de neige, balaye le Royaume-Uni depuis la fin de journée jeudi, et s'abat au même moment sur les côtes françaises.

Le Met Office a émis une rare alerte rouge aux vents violents, le niveau le plus élevé, pour les îles Scilly et une grande partie de la région des Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où les rafales peuvent atteindre jusqu'à 160 km/h.

Selon la BBC, 65.000 foyers ont été privés d'électricité notamment dans cette région en raison de la tempête. Au total l'alerte rouge concerne environ un demi-million de personnes.

Un piéton devant un panneau indiquant "Alerte rouge : à partir de 18 h, limitez les sorties et évitez de vous rendre sur les plages et les dunes", à Barneville-Carteret, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Le Met Office a également prévenu que de "très grandes vagues rendront certaines zones côtières très dangereuses".

La circulation des trains dans le sud-ouest des Cornouailles a été suspendue jeudi soir et devrait rester affectée durant deux jours, selon la compagnie nationale des chemins de fer.

- "Mettez-vous à l'abri" -

En France, une rafale à 213km/h a été enregistrée dans la nuit dans le département de la Manche (nord-ouest), placé un temps en vigilance rouge et où les écoles seront fermées vendredi.

"Mettez-vous à l'abri et n'utilisez pas votre véhicule", a prévenu sur son compte X la préfecture du département, invitant la population à prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable.

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord a pour sa part demandé aux usagers de ne pas prendre la mer pendant le passage de la tempête "afin d'assurer la sécurité de tous", alors que des vagues de plus de 10 mètres sont attendues.

Une plage fermée en raison d’un risque de submersion par fortes vagues à Dinard, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

En Allemagne, plusieurs villes du nord, dont Hambourg et Brême, ont prévu de fermer les écoles vendredi en raison du passage de la tempête Elli, qui s'accompagne de neige et de vents violents.

Le premier constructeur automobile du continent, Volkswagen, fermera également vendredi son site d'Emden (nord-ouest), où travaillent 8.000 ouvriers, a annoncé Christian Schiebold, porte-parole du groupe, à l'AFP.

- -20°C en Allemagne -

La tempête doit balayer l'ensemble du pays, touchant plus particulièrement le nord et le nord-est, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus.

Ces précipitations seront accompagnées de rafales soutenues, favorisant la formation de congères, des amas de neige façonnés par le vent, selon le service national de météorologie (DWD).

Les températures minimales devraient chuter ce week-end à -10°C, voire jusqu'à -20°C localement, selon le DWD.

Un homme pousse une voiture immobilisée dans une rue enneigée de Belgrade, le 8 janvier 2026 ( AFP / OLIVER BUNIC )

Le quotidien populaire Bild a fait état d'hôpitaux saturés par l’afflux de patients victimes de chutes sur des voies verglacées, ainsi que de fortes perturbations dans les transports en commun et sur le réseau routier autour de Hambourg.

La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn anticipe d'importantes perturbations du trafic ferroviaire dans les prochains jours. Plus de 14.000 employés sont mobilisés pour déneiger et dégivrer les quais et les voies, a précisé l'entreprise.

L'épisode est exceptionnel, comparé aux derniers hivers doux en Allemagne, qui sont "la conséquence du réchauffement climatique", explique à l'AFP Andreas Walter, météorologue au DWD. "Un mois froid avec de la neige peut encore arriver, même avec la hausse des températures due au réchauffement climatique, mais de tels événements deviendront plus rares à l'avenir", souligne-t-il.

A rebours, l'Institut météorologique de Norvège a indiqué jeudi que l'archipel du Svalbard, en plein cœur de l'Arctique, avait enregistré la température la plus élevée du pays, au-dessus de zéro. Et le 22 décembre, il avait fait plus chaud à Longyearbyen, son chef-lieu, qu'à Séville.

Jeudi, un homme avait péri en Albanie dans les inondations provoquées par de fortes pluies et des chutes de neige qui ont contraint des centaines de personnes à quitter leur foyer. Les services météorologiques annoncent pour les prochains jours une chute des températures dans les Balkans et une poursuite des fortes pluies.