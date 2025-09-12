UBS relève son objectif pour l'once d'or à 3800 dollars pour fin 2025

(AOF) - Compte tenu des facteurs actuellement favorables à l’or et de la récente augmentation des flux vers les ETF spécialisés dans l'or, UBS a rehaussé sa prévision pour leur collecte annuelle à un peu moins de 700 tonnes en 2025. Les encours de ces ETF devraient ainsi se rapprocher du précédent record de 3 915 tonnes, établi en octobre 2020. En conséquence, la banque suisse cible désormais une once d’or à 3800 dollars en fin d’année et de 3900 dollars à la mi-2026 contre respectivement 3500 dollars et 3700 dollars.

Selon UBS, les achats des banques centrales devraient rester soutenus cette année, autour de 900 à 950 tonnes, soit légèrement en dessous des achats quasi-records de l'année dernière, qui avaient dépassé les 1 000 tonnes.

" Les anticipations d'une reprise du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed en raison de la faiblesse des chiffres de l'emploi, les prévisions d'un affaiblissement généralisé du dollar américain (lié aux baisses de taux) et les incertitudes géopolitiques persistantes sous-tendent la récente vague d'achats des investisseurs. ", explique la banque suisse.