Wall Street ouvre en nette hausse, poussée par Nvidia

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évoluait en hausse jeudi, portée par les bons résultats du géant des puces Nvidia , qui rassurent les marchés quant à l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq -à forte coloration technologique- gagnait 2,43%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 1,83% et le Dow Jones prenait 1,47%.

"Nvidia a répondu aux attentes, dépassant les prévisions de bénéfices et, plus important encore, publiant des prévisions solides", résument les analystes de Briefing.com.

Figure de proue de l'IA et première capitalisation mondiale, Nvidia a annoncé mercredi un bond de son bénéfice net de 65% (sur un an) au troisième trimestre de son exercice décalé et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre suivant.

Ces performances ont ravi Wall Street, minée ces derniers jours par les craintes sur les niveaux de valorisations des entreprises de l'intelligence artificielle.

Les performances de Nvidia "donnent aux investisseurs l'espoir que le +boom+ autour de l'IA se poursuive", commente auprès de l'AFP Kim Forrest, de Bokeh Capital Partner.

"La demande est manifestement robuste" et "nous ne voyons aucune raison de s'inquiéter d'une +bulle IA+", ajoute John Belton, de Gabelli Funds.

Le titre Nvidia gagnait 4,18% à 194,32 dollars vers 15H00 GMT.

Il emportait avec lui une partie du secteur de la tech américaine, à l'instar de Broadcom (+4,69%), Microsoft (+1,33%), Meta (+2,54%) et Alphabet (+3,28%).

Dans le même temps, la place new-yorkaise a accueilli les chiffres de l'emploi en septembre, les seuls que connaîtra la Réserve fédérale (Fed) avant sa réunion de politique monétaire de décembre.

Le marché du travail aux Etats-Unis a continué de se dégrader au mois de septembre, avec une progression à 4,4% du taux de chômage, selon les données publiées jeudi par le département du Travail, avec plus de six semaines de retard du fait de la paralysie budgétaire ("shutdown").

Mais les créations d'emplois ont malgré tout progressé plus qu'attendu sur la période, avec 119.000 nouveaux emplois créés, nettement mieux que ce qu'attendaient les analystes.

Ce rapport "n'a pas apporté de clarification sur ce que fera la Fed" lors de sa dernière réunion de l'année, ont souligné les analystes de Wells Fargo.

Les acteurs du marché sont partagés quant à l'issue du prochain rendez-vous de l'institution monétaire, les 9 et 10 décembre, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait légèrement à 4,11%, contre 4,14% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, la chaîne américaine d'hypermarchés Walmart brillait (+6,12% à 106,77 dollars) après un troisième trimestre au-dessus des attentes.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 179,50 milliards de dollars (+5,8%), marqué par un essor de 27% des ventes en ligne dans le monde.

Les résultats de Walmart sont particulièrement suivis par les investisseurs, car ils donnent une idée de la consommation des ménages américains.

Le géant américain des télécoms Verizon évoluait dans le rouge (-0,84% à 40,84 dollars) après avoir annoncé jeudi la suppression de 13.000 postes dans un contexte de compétition accrue entre opérateurs aux Etats-Unis. Il s'agit de la plus large réduction d'effectifs de l'histoire de l'entreprise.

