La Bourse, ça ne semble pas concret, mais en fait ça l’est !

Déconstruire les idées reçues sur l'investissement en actions

1. La Bourse, un moyen de participer à la vie des entreprises

Si votre épargne est investie en actions, vous participez au développement d'une entreprise, de ses investissements, de son innovation.

Détenir une action, c'est aussi détenir une part de l'entreprise. Cela permet de participer aux décisions clés de la société, en votant aux assemblées générales par exemple.

(...)

