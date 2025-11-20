 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 018,15
+0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse, ça ne semble pas concret, mais en fait ça l’est !
information fournie par Amundi 20/11/2025 à 16:12

AMUNDI

AMUNDI

Déconstruire les idées reçues sur l'investissement en actions

1.    La Bourse, un moyen de participer à la vie des entreprises

Si votre épargne est investie en actions, vous participez au développement d'une entreprise, de ses investissements, de son innovation.

Détenir une action, c'est aussi détenir une part de l'entreprise. Cela permet de participer aux décisions clés de la société, en votant aux assemblées générales par exemple.

(...)

Découvrez la suite dans l'infographie ci-dessous et visitez la page web dédiée pour en savoir plus :

1 commentaire

  • 16:58

    lol, les actions ne servent que lors de l'introduction en bourse pour l'entreprise ou lors des augmentations de capitals, la finance représente 90% des flux financiers, l'economie reelle ne represente QUE 10% des flux financiers ....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street ouvre en nette hausse, poussée par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 16:29 

    La Bourse de New York évoluait en hausse jeudi, portée par les bons résultats du géant des puces Nvidia , qui rassurent les marchés quant à l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq -à forte coloration technologique- ... Lire la suite

  • Le restaurant Arpège au centre d'affaires Lumière de Paris Bercy. (Crédit: La Company  Pierre Morel / Elior)
    Elior solide leader de l'indice SBF 120 après avoir renoué avec les bénéfices
    information fournie par AOF 20.11.2025 16:14 

    (AOF) - Aux commandes de l'indice SBF 120, Elior bondit de 6,92% à 2,84 euros après avoir flambé de plus de 14% à la mi-séance. Le spécialiste de la restauration collective a dévoilé des résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025, clos ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    USA: l'opérateur de télécoms Verizon annonce la suppression de 13.000 postes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 15:59 

    Le géant américain des télécoms Verizon a annoncé jeudi la suppression de 13.000 postes dans un contexte de compétition accrue entre opérateurs aux États-Unis, soit la plus large vague de suppressions de l'histoire de l'entreprise. "Aujourd'hui, nous allons commencer ... Lire la suite

  • Bourse : faut-il encore être exposé à l’IA ?
    Bourse : faut-il encore être exposé à l’IA ?
    information fournie par Boursorama 20.11.2025 15:43 

    La vague IA continue de bousculer les marchés : entre résultats spectaculaires de Nvidia, doutes sur la rentabilité réelle des investissements et inquiétudes autour d'une possible bulle tech, les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser. L'IA est-elle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank